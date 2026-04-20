Caminar 10.000 passos al dia: el truc per millorar la teva salut

Caminar cada dia té molts beneficis per a la salut. Aquesta pràctica és àmpliament coneguda per a la societat ja, però encara hi ha alguns trucs que sovint passen desapercebuts. El més recomanat per alguns experts és caminar 10.000 passes cada dia i és especialment beneficiós per a les persones majors de seixanta anys. Ara bé, sempre que el cos els acompanyi i puguin fer aquest exercici físic diari. "Moure't més es relaciona amb menys infarts, menys diabetis, menys depressió, menys càncer i menys demència", assevera el doctor José Abellán, que també fa divulgació a través de les xarxes socials.
L'expert detalla que no cal fer directament 10.000 passes cada dia, sinó que ja hi ha altres mecanismes per anar millorant a poc a poc la salut cardiovascular. Ara bé, fer-ne 10.000 té més beneficis que fer-ne menys. El doctor assegura que a partir dels 6.000 passos ja apareixen els primers beneficis clars. Un cop superat aquest llindar es relaciona amb millors conseqüències per a la salut. Per exemple, a partir dels 7.000 es té una millor salut cardiovascular, i a partir de les 8.000 passes diàries es redueix la mortalitat. L'important, però, més enllà de la quantitat de passes, és sortir a caminar cada dia.
Més enllà de sortir a caminar, el doctor també recorda que és important el ritme en què es fa. En concret, un ritme més elevat s'associa a una millor salut cardiovascular. El doctor també assegura que és indiferent fer-ho al carrer, a la muntanya, a la platja o dins de casa amb una cinta de córrer. L'important, doncs, és fer esport cada dia per mantenir el cos i la ment actius: "La idea no és obsessionar-se amb un número. La idea és moure't més del que et mous ara… i fer-ho a bon ritme", argumenta l'expert.
Claus per mantenir un bon hàbit esportiu
Les persones que comencen a córrer sempre es troben amb un mateix problema: el cansament arriba ràpidament. Aquest fet depèn de la resistència, és a dir, el temps que aguanta el cos i l'esforç que fa durant un trajecte determinat, quan una persona surt a córrer. El truc per entrenar la resistència està en el ritme, en una cursa alguns corredors són constants i altres alternen la velocitat, un fet que respon a una bona estratègia.
Aquesta manera d’entrenar-se, coneguda com a mètode córrer-caminar, fa dècades que s’aplica tant en sessions d’entrenament com en proves exigents, com les maratons. La tècnica consisteix a intercalar intervals de carrera amb pauses caminant per evitar el cansament prematur, millorar la resistència i reduir el risc de lesions. Això pot semblar fàcil, però la realitat és que dut a la pràctica s'ha de fer correctament per no cansar-se més encara.