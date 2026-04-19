Una logopeda alerta de la conducta en videotrucades que malmet la salut

L'impuls del teletreball des de la pandèmia de la Covid ha consolidat les videotrucades com una de les formes més comunes de comunicar-se en l'àmbit laboral. Més enllà de la feina, però, també és una gran eina per parlar amb aquells que tenim lluny, però que els volem veure la cara. És una forma de connectar-nos malgrat la distància. Les videotrucades ja s'han consolidat com una eina imprescindible, però també venen acompanyades de certs riscos per a la salut.
Així ho indica la logopeda Laura Martín, experta en patologia vocal, en una entrevista a Europa Press, en la qual alerta que fer un ús excessiu de les videotrucades pot acabar afectant negativament la nostra veu, provocant-ne alguna alteració: "El motiu és la falta de context comunicatiu. Quan estàs de forma presencial en una reunió controles el llenguatge corporal, la distància amb l'interlocutor i el soroll d'ambient. Quan és telemàtica, aquests aspectes ja no els controles", argumenta l'experta, que assegura que "parles a la pantalla com si la persona estigués molt lluny, però realment no ho està". És a dir, es tendeix a crida més, cosa que afecta les cordes vocals.
En aquesta línia, la logopeda també recorda que, en les videotrucades, l'interlocutor té la capacitat d'apujar o abaixar el volum. És a dir, parlar amb una veu suau, sense cridar, no interfereix en la conversa, ja que es pot regular el volum de sortida de l'àudio. A banda de qüestions purament vocals, l'experta també assegura que la postura corporal que s'adopta en una videotrucada també influeix directament en la nostra expressió. Això, de retruc, també acaba afectant la veu.
Com cuidar la veu
Per cuidar-se la veu, Martín recomana mantenir una bona hidratació: "Beure molt poca aigua o abusar de begudes carbonatades, ensucrades o alcohòliques perjudica la nostra veu. Les cordes vocals tenen una característica que les fa úniques. Són l'òrgan del cos que més cops es mou per segon, cosa que genera molt desgast", assevera l'experta. Tenint en compte aquesta situació, doncs, mantenir una bona hidratació és essencial per a la salut.
La importància del llenguatge corporal
La comunicació humana va molt més enllà de les paraules que es diuen. Tot i que el llenguatge verbal és l’eina principal per transmetre idees, opinions i conversar, una gran part del missatge es construeix a través de la comunicació no verbal: gestos, mirades, postures corporals, expressions facials o el to de veu. Sovint, aquests elements revelen emocions i intencions que no sempre s’expressen de manera explícita en les paraules.
En una conversa quotidiana, l’interès o el desinterès d’una persona no només es manifesta pel que diu, sinó sobretot per com ho diu -en cas de ser l'emissor- o com es comporta mentre escolta -en cas de ser el receptor-. Detalls aparentment subtils, com mantenir el contacte visual, inclinar lleugerament el cos cap a l’interlocutor o, al contrari, mirar el rellotge o distreure’s amb el telèfon, poden oferir pistes clares sobre el nivell d’atenció i implicació.
En aquest sentit, José Astorga, conegut a les xarxes socials per divulgar coneixement sobre la psicologia, la persuasió i el llenguatge corporal, ha publicat un vídeo a TikTok, on té més de 100.000 seguidors, explicant els gestos que indiquen falta d'interès.