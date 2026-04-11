Homes o dones? Qui afegeix més sal als àpats, segons un estudi

Afegir sal als aliments un cop ja estan preparats és un hàbit estès i comú. De fet, la sal que s'afegeix als àpats representa entre el 6% i el 20% de la ingesta total de sal. Tot i que el seu ús varia segons factors socials i demogràfics, cal recordar que el consum excessiu de sal no és bo per a la salut. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana no superar els cinc grams de sal al dia per evitar riscos com la hipertensió, les malalties cardiovasculars o els problemes renals, a més d’efectes sobre el deteriorament cognitiu. Ara bé, qui és més propens a utilitzar el saler?
Una investigació de la Universitat Estatal de Rio de Janeiro ha analitzat les dades de més de 8.300 adults per descobrir-ho. Els participants van descriure la seva dieta i se'ls va preguntar si tenien el costum d'afegir sal extra als àpats, a més d'altres qüestions com el nivell d'estudis, la situació econòmica, el tipus de dieta o si vivien sols o acompanyats. Els resultats mostren diferències entre homes i dones.
En el cas dels homes, el 12,7% afegia sal als àpats, mentre que en les dones el percentatge era del 9,4%. “Afegir sal al menjar a taula continua sent un hàbit relativament habitual entre les persones grans i es dona amb més freqüència entre els homes que entre les dones”, corrobora la primera autora de l’estudi, la doctora Flávia Brito.
D'altra banda, es van identificar diversos factors sociodemogràfics que influeixen en aquest comportament, independentment del sexe. “Entre els homes, poques variables es van associar amb el costum d’afegir sal, cosa que suggereix que el seu comportament pot estar menys relacionat amb patrons dietètics concrets”, assenyala Brito. Entre les dones, en canvi, el comportament estava més relacionat amb l'estil de vida i la dieta. "El comportament de les dones es va associar amb una gamma més àmplia de característiques socials i dietètiques que en el cas dels homes”; concretament, semblava estar vinculat a patrons alimentaris generals i a factors contextuals.
Els homes que viuen sols afegeixen més sal
Entre els homes, els que seguien una dieta específica per a la hipertensió tenien menys de la meitat de les probabilitats de fer-ho que els que no en seguien cap. En canvi, els homes que vivien sols tenien un 62% més de probabilitats de consumir sal afegida que els que vivien acompanyats.
En el cas de les dones, tenien un 68% més de probabilitats d’afegir sal si no seguien una dieta per controlar la hipertensió. A més, les que vivien en zones urbanes o consumien sovint ultraprocessats, les probabilitats es duplicaven. En canvi, les dones que consumien fruita o verdura amb regularitat tenien una probabilitat un 81% i un 40% més baixa, respectivament.
Costum o necessitat?
Tot i això, els autors adverteixen que l’estudi no estableix relacions causals i que les dades es basen en les respostes a un qüestionari dels participants, de manera que pot haver-hi biaixos. Més enllà dels resultats, cal recordar que un consum excessiu de sal pot provocar diverses malalties, com hipertensió, patologies cardiovasculars i problemes renals, i també accelera el deteriorament cognitiu.
En aquest sentit, els investigadors assenyalen que reduir el consum de sal passa tant per canvis en la indústria alimentària com per petites estratègies quotidianes, com substituir la sal per herbes i espècies o utilitzar cítrics per potenciar el sabor dels plats. “Estratègies pràctiques com evitar posar el saler de manera habitual a taula també poden contribuir a reduir-ne l’ús”, conclou la doctora.