El mètode casolà més efectiu per eliminar el greix dels mobles de la cuina sense ratllar-los

Netejar la cuina pot convertir-se en una de les tasques més feixugues de la casa, sobretot quan el greix s’acumula sense que gairebé ens n’adonem. Les superfícies més exposades, com els fogons, la campana o els armaris propers a aquestes zones, acaben recobertes d’una capa enganxosa que atrapa pols i brutícia i que no marxa amb una simple passada de drap.
Aquest tipus de brutícia, sovint incrustada després de dies o setmanes, obliga a dedicar-hi més temps, insistència i productes adequats per aconseguir un bon resultat sense fer malbé els materials. Però hi ha un truc amb què es pot eliminar aquest greix dels mobles de la cuina fàcilment i amb només un producte molt accessible: el bicarbonat.
El més pràctic és començar passant-hi un drap de microfibra lleugerament humit i utilitzar aigua tèbia i una mica de sabó per netejar bé les superfícies. Quan això no funciona es pot aplicar una barreja d’aigua calenta i vinagre blanc amb un polvoritzador i deixar-ho actuar uns minuts per, tot seguit, fregar amb una esponja suau. En cas que encara quedin restes de greix, el més eficaç i ràpid és recórrer al bicarbonat.
El bicarbonat no és la solució a tot, però ajuda
Es pot preparar una pasta amb bicarbonat i una mica d’aigua i aplicar-la sobre la zona afectada per eliminar les taques localitzades o acumulacions de greix. S'ha de fregar suaument, ja que té una lleugera acció abrasiva, i retirar-la amb un drap net. Això sí, compte amb els mobles blancs, solen ser especialment sensibles al greix, que pot deixar un to groguenc. En aquests casos, a més de desgreixar bé, es poden utilitzar productes suaus amb oxigen actiu, sempre ben diluïts, per intentar recuperar la claredat.
El que cal evitar perquè torni a aparèixer el greix
Un dels errors més comuns és fer una neteja profunda puntual i després descuidar el manteniment. A la cuina, això acostuma a ser poc efectiu, perquè el greix es torna a dipositar progressivament i, quan s’acumula, costa molt més d’eliminar. El més recomanable és fer una neteja lleugera cada setmana, mantenir neta la campana i cuinar amb tapa sempre que es pugui, ja que això ajuda a reduir el greix en suspensió que acaba adherint-se als mobles.