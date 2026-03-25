D'on surten i com eliminar els cucs blancs que apareixen a la cuina

L’arribada de l’estiu i les altes temperatures pot convertir la cuina en un espai idoni per l’aparició de cucs blancs, petits insectes i larves. Aquests insectes acostumen a aparèixer al cubell de la brossa, a l'aigüera o en algun indret remot dels armaris, on troben un espai humit, amb restes orgàniques i escalfor per poder criar. De fet, el punt on apareixen aquests insectes és crucial per descobrir l’origen del problema i abordar-lo.
En la majoria dels casos, aquests cucs blancs no són més que larves de mosques, ja que les mosques adultes acostumen a buscar punts amb matèria orgànica en mal estat per poder criar. És per això que la presència d’aquests insectes acostuma a relacionar-se amb la la humitat, brutícia o menjar en descomposició.
Sovint, la “zona zero” sol trobar-se a les escombraries, que és on s’acumulen més restes orgàniques de menjar, però també pot trobar-se a la zona de la fruita o les patates o sota algun armari.
Com erradicar els cucs blancs?
Un cop localitzat el focus és essencial llençar i netejar tot el que estigui en mal estat i, un cop net, els cucs visibles s’han de retirar, amb paper o amb l’aspirador. Fet això, és primordial netejar la zona a consciència. Per fer-ho, es recomana fer servir aigua molt calenta, sabó i vinagre blanc de neteja; i si la superfície ho permet, aplicar un desinfectant per rematar-ho. Si les larves reapareixen pocs dies després o en grans quantitats, es recomana valorar l’ajuda d’un professional de control de plagues.
D’altra banda, si els cucs apareixen a la zona de l’aigüera, cal assegurar-se que l’origen no prové de les canonades. Una opció per netejar-les és abocar, primer, una olla d’aigua bullent i, després, ajudar-te de bicarbonat i vinagre per eliminar la brutícia de la zona. Si el problema persisteix, es recomana demanar ajut a professionals.
Prevenir l’aparició de cucs
La prevenció és la clau per evitar l’aparició de larves, cucs o insectes a la cuina. Vigilar els restes orgànics, treure la brossa amb freqüència, fer servir cubells amb tapa, controlar l’estat de la fruita i netejar tots els racons dels armaris són processos necessaris per evitar l’aparició d’aquests cucs.