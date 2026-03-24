Adeu a l'al·lèrgia primaveral: els aliments que alleugen els símptomes

Amb l'arribada de la primavera, milions de persones tornen a patir els efectes del pol·len: esternuts, picor d'ulls o congestió nasal. Concretament, es calcula que vora 8 milions de persones de tot l'Estat pateixen aquests símptomes durant la primavera. Tot i que els antihistamínics són el tractament més habitual, cada vegada més experts assenyalen que l'alimentació també pot jugar un paper clau per alleujar els símptomes.
Diversos estudis i especialistes en nutrició coincideixen que hi ha aliments amb propietats antiinflamatòries i antihistamíniques naturals que poden ajudar el cos a respondre millor davant les al·lèrgies.
Quan el cos detecta un al·lergen, allibera histamina, una substància responsable de molts dels símptomes molestos. Alguns nutrients poden ajudar a modular aquesta resposta. Un dels més importants és la quercetina, un compost natural amb efecte antihistamínic que ajuda a reduir la inflamació i estabilitzar les cèl·lules immunitàries. Aquest nutrient es troba en aliments tan comuns com la poma, el raïm o la ceba.
Els aliments més recomanats
Entre els aliments que més destaquen per ajudar a alleujar els símptomes de les al·lèrgies hi ha:
- Pomes: riques en quercetina, ajuden a reduir la reacció al·lèrgica.
- Te verd: conté antioxidants que poden inhibir alliberament d'histamina.
- Cítrics com la taronja, el kiwi o la llimona): aporten vitamina C, que té un efecte antihistamínic natural i reforça el sistema immunitari.
- Pinya: conté bromelina, una ensima amb propietats antiinflamatòries que pot reduir la congestió.
- All i ceba: rics en quercetina i compostos antioxidants que ajuden a disminuir la inflamació.
A més, altres aliments com el peix blau o les llavors de lli també poden contribuir gràcies al seu contingut en omega-3, conegut pel seu efecte antiinflamatori.
Verdures i dieta antiinflamatòria
Els especialistes també recomanen apostar per una dieta rica en vegetals, especialment els de fulla verda o gust amarg, com les carxofes, els espinacs o la ruca. Aquests aliments ajuden a depurar l'organisme i millorar la resposta davant els al·lèrgens. Al mateix temps, mantenir una flora intestinal equilibrada amb aliments probiòtics pot reforçar el sistema immunitari i reduir la sensibilitat a les al·lèrgies.
Què cal evitar?
Tan important com saber què menjar és conèixer què convé reduir. Els experts alerten que els aliments ultra processats, l'alcohol o els productes rics en histamina poden empitjorar els símptomes. També es recomana moderar el consum de productes molt grassos o difícils de digerir, ja que poden augmentar la inflamació de l'organisme.
Tot i els beneficis d'aquests aliments, els especialistes recorden que no substitueixen els tractaments mèdics, però sí que poden ser un bon complement per reduir la intensitat dels símptomes.