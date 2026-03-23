Què passa si menges ous cada dia? Un farmacèutic desmenteix el «mite»

Els ous són un dels aliments més habituals a la cuina, però també un dels que generen més dubtes entre els consumidors. Els ous ocupen un lloc destacat dins de la piràmide alimentària, especialment en el grup dels aliments proteics, ja que aporten proteïnes d'alt valor biològic, vitamines i minerals essencials.
A més, es consideren un aliment versàtil i assequible, fet que potència que sigui més fàcil seguir una dieta equilibrada. Les guies nutricionals actuals recomanen consumir-los amb moderació, però de manera regular, combinats amb verdures, cereals integrals i greixos saludables, ja que poden formar part d'un patró alimentari saludable com la dieta mediterrània.
En aquest context, un vídeo viral a TikTok del farmacèutic Sento Segarra ha tornat a posar el focus en com d'important són i com es beneficia el nostre cos de les propietats dels ous, concretament dels rovells.
"Els rovells són un combo de nutrients: vitamina A per als teus ulls; vitamina K2 per mantenir el calci fora de les artèries. A més de vitamina E i vitamina D", detalla el farmacèutic. "La colina del rovell ajuda a reduir el fetge gras i activa el neurotransmissor que et dona 'focus', concentració i millor memòria. Mentre que la luteïna i la zeaxantina del rovell protegeixen els teus ulls", explica Segarra.
Menjar un ou al dia com a mínim
El farmacèutic detalla que hi ha un detall que és contrari al que molta gent diu: "El colesterol de l'ou puja l'HDL, el colesterol bo, i és la matèria primera de les teves hormones, incloent-hi la testosterona". "Proteïna de la màxima qualitat, micronutrients essencials... tot en un aliment que tens a la nevera", sentencia el farmacèutic. L'expert recomana menjar mínim un ou al dia durant dues setmanes si assegura que es notaran les diferències.
Els codis dels ous marquen la diferència
En un altre vídeo viral a TikTok del farmacèutic posa el focus en un detall dels ous que sovint passa desapercebut, però que pot dir molt sobre la seva qualitat. Cada ou porta imprès un codi que indica com ha estat criat l'animal. El primer número és el més important, ja que revela les condicions de vida de les gallines.
- 0: producció ecològica
- 1: gallines camperes
- 2: criades en sòl
- 3: criades en gàbia
Segarra insisteix que cal fixar-se especialment en aquest número i recomana prioritzar els ous amb codi 0, ja que corresponen a producció ecològica i compleixen estàndards més exigents de benestar animal.
El missatge del vídeo és clar: abans de comprar ous, cal dedicar uns segons a revisar el codi. Aquest petit gest pot ajudar a prendre decisions més informades i conscients.