El sorprenent poble català escollit entre els més bonics d'Europa

El prestigiós canal de televisió nord-americà CNN Travel posa la mirada al cor de la Costa Brava, però no per les seves platges, sinó per la calma i l'autenticitat d’un petit municipi del Baix Empordà. Regencós ha estat seleccionat com un dels 15 pobles més bonics d’Europa, compartint podi amb destinacions tan icòniques com Mostar (Bòsnia i Hercegovina), Giethoorn (Països Baixos) o Guimarães (Portugal).
Concretament, la llista va ser publicada el 2021, però ara, un cop han passat cinc anys és bon moment per passejar per aquest municipi que després de la notícia de la cadena americana es va omplir de turistes. Aquesta sobtada afluència va generar un debat al municipi sobre com gestionar l'èxit mediàtic sense perdre l'essència de tranquil·litat. El que era silenci, es va convertir durant uns dies en un anar i venir de persones atretes per l'etiqueta d'un dels pobles més bonics d'Europa, va explicar el Diari de Girona.
El refugi de pau del "Triangle d'Or"
La CNN destaca que Regencós és una excepció dins de la massificada oferta turística del litoral català. Tot i estar a pocs minuts de llocs tan concorreguts com Begur o Palafrugell, el poble manté una "pau absoluta" que el mitjà internacional defineix com a "irresistible" en mig del que es denomina com el "triangle d'or de la Costa Brava".
El reconeixement se centra en el seu nucli històric, on les cases de pedra tradicionals i els carrers estrets evoquen una essència medieval que sembla haver sobreviscut intacta al pas del temps. Tot i això, per entendre per què aquest poble de 300 habitants ha captivat la CNN, cal fixar-se en alguns aspectes que passen de vegades passen desapercebuts.
El poble dels rajolers
Regencós no s'entén sense la seva tradició artesanal. Històricament, ha estat conegut com el poble dels rajolers. La qualitat de l'argila de la zona va permetre el desenvolupament de nombroses bòbiles que fabricaven totxos, teules i rajoles. Aquesta herència encara és visible en l'arquitectura local, on el color de la ceràmica artesana es combina amb la pedra típica de l'Empordà.
Tot i les seves dimensions reduïdes, Regencós conserva vestigis de la seva estructura defensiva. Encara es poden contemplar restes de la muralla medieval (segles XIV-XV) i dues de les torres que protegien el nucli original. Al centre, hi destaca l'església de Sant Vicenç, una construcció del segle XVIII d'estil neoclàssic que s'alça sobre les restes d'un temple anterior.
A contracorrent del "turisme de masses"
La CNN subratlla que Regencós és la destinació ideal per al slow travel -un concepte per definir a aquells viatger que busquen zones tranquil·les i conèixer de ben a prop les localitats-. Mentre que altres localitats del "Triangle d'Or" han patit una transformació encarada al turisme, Regencós ha mantingut un equilibri entre la vida local i el visitant que busca tranquil·litat.