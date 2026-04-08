La clau perquè una parella duri tota la vida, segons una psicòloga

Es pot viure tota la vida amb una mateixa parella? En un context social en què cada vegada són més habituals les separacions i els divorcis, cada vegada hi ha més persones que dubten que una parella pugui durar per sempre. Aquest pensament, però, és fals. La psicòloga Júlia Pascual, que a la seva consulta ha dut a terme teràpies de parella en diverses ocasions, ha detectat que, en tots els casos, hi ha elements comuns en tots els casos que deixen entreveure quines són les claus per garantir la durada d'una parella. I, per contra, quins són els aspectes més comuns pels quals es trenquen les parelles.
La psicòloga remarca que mantenir l'estabilitat en la relació durant tota la vida no és tasca fàcil -i així ho hem comprovat tots en algun moment o altre-, però tampoc és impossible. La clau, per a l'experta, no és escollir bé a la parella -que també és important-, sinó escollir bé quines accions es duen a terme en cada moment. I, aquí és on hi ha diversos aspectes a tenir en compte.
El psicòleg Giorgio Nardone, supervisor clínic del centre de teràpia breu de Barcelona, ha elaborat un recull de quins són els aspectes que totes les parelles que es mantenen juntes tenen en comú. El primer, i el més important de tots, és el desig. L'expert remarca que és important mantenir viu el desig a través del flirteig, no només amb un afany sexual, sinó com una manera de mantenir viu l'amor i, de retruc, la relació. Si el flirteig i el desig desapareixen, és fàcil caure en la monotonia i que s'acabi ressentint la relació.
A banda del desig, els experts remarquen que hi ha dos altres elements troncals que cal tenir en compte per preservar una relació de parella. Es tracta de la complicitat. Mantenir-ne una de bona, amb mirades que només tots dos comprenen en mig d'un gran grup de gent, és essencial per garantir una bona estabilitat en la parella. És una manera de demostrar-se l'un a l'altre que es donen suport.
Per últim, el tercer element clau per fer durar una parella, segons els psicòlegs d'aquesta clínica, és l'exclusivitat. La defineixen més enllà de l'àmbit sexual com una forma de garantir que el vincle que s'està creant és únic i genuí. Una exclusivitat que, segons els experts, cal construir cada dia. A més, també remarquen que no té res a veure amb una infidelitat, ja que aquesta pot no suprimir el sentiment d'exclusivitat clau per fer perdurar la parella.