La Biblioteca de Sant Fruitós impulsa un cinefòrum sobre els riscos de les relacions digitals

La Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages organitzarà aquest divendres 6 de febrer un cinefòrum per reflexionar sobre els perills de les relacions en l'entorn digital. La proposta, que tindrà lloc a les 6 de la tarda, s'adreça a joves a partir de 16 anys i a públic adult, i combina la projecció del documental Catfish amb un debat participatiu conduït per un dinamitzador especialitzat.
Un documental sobre identitat i engany a la xarxa
L'activitat gira al voltant de la projecció del documental Catfish, basat en una història real que segueix Nev Schulman, un fotògraf de Nova York que inicia una relació a distància a través de Facebook. El que comença com una experiència aparentment innocent acaba destapant una trama d'enganys que posa de manifest les complexitats de les identitats digitals i els riscos associats a les relacions en línia.
El film s'ha convertit en una referència per analitzar com les xarxes socials poden afavorir situacions de manipulació emocional, suplantació d'identitat i falsa confiança, especialment entre joves.
Debat obert amb mirada crítica
Un cop finalitzada la projecció, els assistents podran participar en un debat obert conduït pel dinamitzador Carles Alcoy. L'espai de diàleg convidarà a compartir impressions, vivències i dubtes sobre les relacions digitals, la gestió de la identitat en línia i l'ús responsable de les xarxes socials.
Un projecte per fomentar la seguretat digital
Aquest cinefòrum s'emmarca dins del projecte Qui ets? Dades que parlen de tu, impulsat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) amb la col·laboració del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. L'objectiu és fomentar la reflexió crítica sobre la protecció de les dades personals, la privacitat i la seguretat a internet en una societat cada cop més digitalitzada.