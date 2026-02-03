L’atur creix un 0,48% al gener a Lleida en un context anual encara favorable

L’inici d’any ha deixat un lleuger repunt de l’atur a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu. Segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, el nombre de persones inscrites com a demandants d’ocupació al gener s’ha situat en 15.864, una xifra que representa un increment del 0,48% respecte al mes de desembre, amb 75 persones més sense feina.
L’augment de l’atur s’ha concentrat principalment en el sector serveis, que és el que ha registrat un major increment de desocupació, amb 95 persones més en un sol mes. També la construcció ha experimentat un petit repunt, amb vuit aturats més. En canvi, altres sectors han mostrat una evolució positiva: l’agricultura ha reduït la xifra de persones sense feina en 23 i la indústria n’ha registrat nou menys que al desembre.
Malgrat aquest comportament mensual a l’alça, la comparativa interanual ofereix un balanç més favorable. A les comarques lleidatanes hi ha actualment 768 persones menys a l’atur que fa un any, una reducció del 4,62%, fet que confirma una tendència de fons més positiva del mercat laboral.
Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, la demarcació de Lleida compta amb 210.201 persones afiliades. Al llarg del mes de gener, però, s’han destruït 1.765 llocs de treball, cosa que suposa una davallada del 0,83% respecte al mes anterior, un comportament habitual després del període nadalenc.
Tot i aquesta caiguda puntual, l’evolució anual de l’ocupació continua sent positiva. En comparació amb el gener de l’any passat, hi ha 4.668 afiliats més a la Seguretat Social a la demarcació, un increment del 2,27%, que reforça la idea d’una recuperació sostinguda del mercat laboral més enllà de les oscil·lacions estacionals.