En un context en què els sous, la intel·ligència artificial i la dificultat de ser contractat alimenten la precarietat i la incertesa dins del món laboral, saber quines empreses ofereixen oportunitats ideals per aquells que busquen una feina en què desenvolupar el seu talent i créixer professionalment en condicions favorables i adaptades al currículum.
Segons l’informe Top Companies que la xarxa social LinkedIn ha publicat aquest dimarts, hi ha tres companyies que lideren el llistat de les millors empreses per treballar a Espanya el 2026. LinkedIn elabora aquest rànquing laboral s'elabora a partir de l'anàlisi de companyies amb més de 5.000 treballadors al món i un mínim de 500 a Espanya. Per definir les millors empreses del llistat es tenen en compte vuit factors clau com les oportunitats de promoció, l’adquisició de competències, la seguretat laboral, la cultura corporativa o la mobilitat interna. Però, quines són les empreses que lideren el top 3 d'aquest rànquing a nivell estatal?
Les empreses que aposten pels seus professionals
Amazon, BBVA i CaixaBank són les tres companyies que la plataforma destaca en el seu top 3 per la seva capacitat de fomentar el talent intern i generar opcions reals de progrés professional entre els seus equips, fets clau per atraure i retenir professionals.
Amazon manté el primer lloc per segon any seguit, amb una alta demanda de perfils vinculats a la gestió de projectes, la negociació i l’anàlisi de dades. Entre les posicions més habituals de feina dins d'Amazon hi ha les de logística, desenvolupament de programari i gestió de comptes, amb Madrid, Barcelona i Sevilla com a principals focus d’ocupació.
En segona posició es troba el BBVA, banc en què es valoren especialment habilitats com l’anàlisi financera, la gestió de projectes i el control de riscos, mentre que els rols més comuns inclouen càrrecs directius, d’estratègia i de ciència de dades.
CaixaBank tanca el podi en tercera posició. Aquest banc prioritza dins de la seva plantilla competències com l’anàlisi financera, la negociació i la coordinació de projectes, amb perfils recurrents en banca, enginyeria de programari i assessorament financer.
El top 10 de les millors empreses
Les primeres deu posicions del rànquing les completen empreses com EY, Accenture, Ericsson, NTT, A.P. Moller-Maersk, Santander i Microsoft, fet que confirma el pes dels àmbits tecnològic, financer i de consultoria. Entre els llocs 11 i 25 apareixen noms com Salesforce, Indra, Kyndryl, Siemens, Bayer, KPMG, IBM, AstraZeneca, HP i FedEx, evidenciant la diversitat de sectors representats dins el teixit empresarial de gran dimensió.
La llista d’enguany incorpora noves companyies com CaixaBank, Microsoft, IBM, Agilent Technologies, FedEx, Sage i Koch, un fet que reflecteix una major rotació respecte a edicions anteriors, en les quals el top 3 el formaven Amazon, Oracle i Pfizer.