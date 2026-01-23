Les feines amb més futur segons la Generalitat: des d'analistes de gestió fins a dissenyadors web

En un moment en què la intel·ligència artificial amenaça de substituir determinades feines i carreres universitàries i la hipertitulació dels i les estudiants que surten de les facultats no els assegura cap futur laboral, la incertesa cau amb força sobre quina és la millor opció per formar-se professionalment i que tingui un bon futur laboral. En aquest sentit, l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Treball ha publicat l’actualització de les dades de les ocupacions a Catalunya corresponents a l’any 2025 mitjançant l’eina “Treball per ocupacions”, en què es recullen les ocupacions amb més futur del mercat laboral català.
"Treball per ocupacions", una eina per prendre decisions en l’àmbit laboral que ofereix totes les dades sobre les ocupacions en el món del treball català. La informació mostra la situació de les ocupacions a través de tres eixos: els contractes de treball signats (entrades a l’ocupació), la qualitat dels contractes i les persones que demanden aquesta feina a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Per poder analitzar i comparar les diferents ocupacions, hi ha tres índexs intermedis (un per cada eix d’informació) i un índex sintètic global que recull la situació de cada ocupació en el conjunt del país i per comarques. Així, els índexs permeten ordenar les ocupacions, de millor a pitjor posicionades, de manera global i també d’acord amb els criteris: contractació laboral, qualitat i demandants.
Quines són les feines millor posicionades?
Els resultats de 2025 indiquen que els analistes de gestió i organització, enginyeries en genèric i els analistes de sistemes són les ocupacions millor posicionades en el mercat de treball català. Les segueixen, fins a la desena posició: especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques, supervisors d'indústries química i farmacèutica, agents de contractació de mà d'obra, professionals de vendes TIC, auxiliars de vol i cambrers d'avió, vaixell i tren; analistes, programadors i dissenyadors de pàgines web, i directors de departaments administratius.
A més, l’eina mostra per al conjunt de Catalunya i per a les comarques el perfil de les persones contractades en cada ocupació, el perfil de les persones que demanden aquella ocupació a través del SOC i l’evolució temporal dels principals agregats de contractes, persones contractades i demandants d’ocupació no ocupats. El portal ofereix informació detallada per a les prop de 500 ocupacions incloses en la classificació nacional d’ocupacions, però se n’exclouen les que la seva forma d’accés al mercat de treball es fa per una via diferent de la contractació laboral o l’autoocupació (com és el cas d’ocupacions vinculades a les forces de seguretat i el poder legislatiu i judicial).