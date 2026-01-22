Aquests són els perfils més buscats a les empreses el 2026 (i els més ben pagats)

El 2026 arriba marcat per canvis en l’economia, la tecnologia i l’organització de les empreses, i això es tradueix en una demanda creixent de perfils molt concrets, molts dels quals amb salaris atractius. Tot plegat, a l'hora de buscar opcions per formar-se o per orientar la trajectòria professional, són factors que val la pena tenir en compte i estudiar amb deteniment. Segons l’informe Ocupacions en auge 2026 de LinkedIn, hi ha diversos sectors que concentren bona part de les oportunitats laborals amb més futur i que també tenen retribucions força considerables.
La intel·ligència artificial
El sector tecnològic continua sent un dels motors de l’ocupació i, en concret, la intel·ligència artificial destaca com un dels grans fronts de futur. Les empreses busquen enginyers d’IA capaços de desenvolupar solucions innovadores i també directors i responsables que en supervisin la implantació estratègica. També guanyen protagonisme els investigadors en aprenentatge automàtic, que són imprescindibles per millorar algorismes, models predictius i sistemes intel·ligents. Són perfils altament especialitzats i, en molts casos, entre els més ben pagats.
Tecnologies de la informació: més enllà de la IA
Malgrat l’empenta de la intel·ligència artificial, les oportunitats en informàtica i tecnologies de la informació van més enllà. Perfils més clàssics, com els arquitectes de sistemes, continuen sent essencials per dissenyar infraestructures digitals robustes i segures. A més, els responsables de vendes de tecnologia tenen un paper clau en la comercialització de solucions digitals per connectar el món tècnic amb les necessitats del negoci.
Optimitzadors de processos
En un entorn empresarial cada vegada més exigent, l’eficiència és una prioritat. Això explica l’augment de la demanda d’enginyers de simulació, que creen models virtuals per provar i millorar processos, i de consultors de processos de negoci, especialitzats a detectar ineficiències i proposar canvis per reduir costos i es millorin els resultats. Aquest tipus de perfils professionals són especialment valorats en grans empreses i sectors industrials.
Gestió, negoci i estratègia
Aquest 2026 també consolida la importància dels perfils de gestió interna de les organitzacions. Fan falta figures com els responsables de desenvolupament organitzatiu, de desenvolupament de negoci o de gestió de la informació, que ajuden les empreses a créixer de manera ordenada, aprofitar les dades i les oportunitats del mercat. Alhora, incrementa la demanda dels controladors de costos, directors de producte, responsables de compres, d’assumptes públics o analistes de logística. Un sector de professionals que es consideren essencials per assegurar el bon funcionament i la sostenibilitat del negoci.
Infraestructures i enginyeria, una aposta segura
La construcció i les infraestructures continuen generant feines de qualitat en els sectors del disseny i la logística. Els enginyers d’obra civil lideren projectes clau per al desenvolupament econòmic i els responsables de posada en servei dels equipaments asseguren que instal·lacions, equips i sistemes funcionin correctament des del primer dia. Són perfils tècnics amb molta requesta i els experts asseguren que tindran assegurat un recorregut a llarg termini.
Salut i biomedicina
El sector sanitari no queda al marge de les tendències a l'alça en el mercat laboral. Els enginyers biomèdics, encarregats de dissenyar i adaptar dispositius mèdics, són cada cop més necessaris en el context d’innovació tecnològica aplicada a la salut. Alhora, la demanda d’assistents mèdics es manté forta, ja que donen suport tant en tasques clíniques com administratives i la seva tasca contribueix a millorar l’atenció als pacients.