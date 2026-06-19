La Guàrdia Civil de Fraga investiga el gerent d’una empresa fructícola del Baix Cinca i l’encarregat de l’explotació agrícola després de diverses denúncies presentades per treballadors temporers que asseguren haver patit condicions laborals abusives, tracte degradant i vulneracions dels seus drets laborals.
Segons la investigació, els treballadors haurien estat sotmesos a jornades laborals que no respectaven els períodes de descans establerts, així com a situacions de pressió i maltractament per part dels responsables de l’explotació. A més, l’allotjament proporcionat per l’empresa presentava greus deficiències i no reunia les condicions mínimes d’habitabilitat, higiene i salubritat.
Les denúncies van iniciar la investigació
Els fets es remunten al 20 de maig, quan tres treballadors de l’empresa es van presentar a les dependències de la Guàrdia Civil de Fraga per denunciar la situació que patien. Els afectats van relatar que treballaven en condicions abusives i que rebien un tracte degradant per part de l’encarregat dels camps de cultiu.
També van alertar sobre les males condicions de l’habitatge facilitat per l’empresa. Pocs dies després, una quarta persona va presentar una denúncia pels mateixos motius.
Davant la gravetat dels fets, la Guàrdia Civil, en coordinació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’Osca, va dur a terme una inspecció urgent a l’explotació agrícola. Durant l’actuació, els inspectors van detectar indicis que corroboraven les declaracions dels denunciants i van constatar l’existència de diverses irregularitats laborals.
Habitatges massificats i càmeres que vulneraven la privacitat
Paral·lelament, els agents van inspeccionar els allotjaments destinats als temporers amb la col·laboració dels Serveis Socials del Baix Cinca, tècnics municipals de l’Ajuntament de Fraga i efectius de la Policia Local.
La inspecció va permetre comprovar situacions d’amuntegament de persones i la instal·lació de càmeres de videovigilància que, segons la investigació, no complien la normativa vigent i podien vulnerar el dret a la privacitat dels residents.
Dos investigats per presumptes delictes
Com a resultat de les investigacions, el 30 de maig la Guàrdia Civil va investigar el gerent de l’empresa, un home de 56 anys i veí del Baix Cinca, com a presumpte autor d’un delicte contra els drets dels treballadors.
Posteriorment, el 2 de juny, també va ser investigat l’encarregat de l’explotació agrícola, un home de 56 anys resident a la demarcació de Lleida, com a presumpte autor d’un delicte de coaccions i d’un altre contra els drets dels treballadors, en qualitat de cooperador necessari.
Assistència i reallotjament per a les víctimes
Les persones afectades han rebut assistència integral i suport social, així com un nou allotjament gestionat a través d’una ONG amb la col·laboració dels serveis socials de la comarca, que han verificat la seva situació de vulnerabilitat.
La Guàrdia Civil ha remès les diligències al Jutjat d’Instància i Instrucció de guàrdia de Fraga, i els dos investigats hauran de comparèixer davant l’autoritat judicial quan siguin requerits.