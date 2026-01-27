ARDE denuncia una granja a Juneda i Unió de Pagesos carrega contra els animalistes per la difusió de les imatges

L’entitat animalista ARDE ha denunciat una granja de perdius de Juneda, a les Garrigues, on asseguren que malgrat comptar amb el segell de benestar animal, hi ha cadàvers i brutícia. L’entitat afirma que ha dut a terme una investigació on han pogut documentar “greus irregularitats sanitàries i possibles delictes de maltractament i estafa”.
El responsable de sectors Ramaders i Política de Seguretat Alimentària d’Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, ha criticat que els animalistes es puguin “permetre el luxe” d’entrar en una granja i fer fotos “amb la que està caient sanitàriament” i ha assenyalat que les imatges que ha vist entren dins de la “normalitat” en una explotació així.
Segons l’associació, les imatges que han aconseguit captar mostren una situació "extrema”, amb cadàvers de perdius en “estat de descomposició” al costat d’ous que estarien destinats al consum humà. Segons els animalistes, es tracta de la primera infiltració que documenta l’interior de la indústria d’ous de perdiu d’Europa amb la que han aconseguit rebel·lar una realitat que “contrasta frontalment amb la imatge de sostenibilitat i benestar que es trasllada als consumidors”.
Les imatges que ha difós ARDE Global corresponen a una investigació feta a finals d’octubre de 2025 en una explotació formada per cinc naus amb prop de 130.000 perdius engabiades. La granja forma part del grup Urgasa, filial espanyola del principal proveïdor d’ous de perdiu del continent europeu.