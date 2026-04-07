Catalunya ampliarà els mesos per caçar senglars

El passat 29 de març va acabar la temporada de caça del senglar. Tanmateix, arran del brot de pesta porcina africana, el Departament d'Agricultura ha confirmat que s'ampliarà. "Modificarem el període hàbil del senglar en la resolució anual de vedes i l'ampliarem. Per tant, es podran caçar senglars durant més mesos a l'any", ha confirmat el conseller Òscar Ordeig aquest dimarts en la seva compareixença a la Comissió d'Agricultura al Parlament.
Quan la crisi ja supera els quatre mesos, el titular d'Agricultura ha assegurat que es continuen augmentant els mitjans materials i humans per intentar erradicar-la. En aquest sentit, ha considerat que era impossible aturar el virus cap a Collserola -com així ha succeït- i considera clau que no avanci cap al nord. En aquest sentit, el Besòs i la B-40, són les dues barreres que no s'haurien de superar per evitar una dispersió. "Anem bé, però no ens podem confiar", ha explicat Ordeig.
De nou, ha assegurat que serà una crisi llarga. "Bèlgica va ser el país més ràpid en superar-ho i va tardar 14 mesos a trobar el darrer positiu", ha afirmat el conseller en resposta a partits com Junts i ERC que han criticat tant la manca de contundència a l'hora de realitzar les captures com de complir les restriccions a Collserola i a la resta de zones d'alt risc. "Cal ser inflexible", ha assegurat la diputada Jeannine Abella (Junts). "Tres mesos després es torna a anunciar una reducció de les poblacions de senglars", ha afegit la republicana Montse Bergés. De fet, fa unes setmanes ja es va apuntar que la recerca de senglars infectats es podria allargar un any sencer.
241 positius en deu municipis
La setmana passada es va fer una nova actualització de positius. Concretament, es van confirmar tres nous senglars infectats, dos a Sant Cugat del Vallès i un a Sant Just Desvern. D'aquesta manera, la xifra total ascendeix fins a 241.
Des de fa dies, es manté la zona d'alt risc -que manté Collserola tancat sine die- en 18 municipis, en deu dels quals s'han localitzat positius.
Hi ha un total de deu municipis amb positius:
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
- Barcelona (Barcelonès)
- Sabadell (Vallès Occidental)
I vuit municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
- El Papiol (Baix Llobregat)
- Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)