Agricultura denuncia la «pràctica delictiva» de manipular elements per lluitar contra la pesta porcina

Fa setmanes que es comenta i aquest dijous ho ha denunciat públicament el conseller Òscar Ordeig. S'ha detectat la manipulació dels elements que eviten que els senglars travessin els passos de fauna així com les gàbies per capturar-los en el marc de l'operatiu contra la pesta porcina africana. El conseller d'Agricultura ha advertit que és "una pràctica delictiva" i que s'està investigant.
Per altra banda, el departament ha notificat la detecció de sis nous positius de pesta porcina a la zona d'alt risc en la darrera setmana. Amb aquests casos, la xifra total des del primer cas detectat s'eleva a 238.
Segon cas a Barcelona
Entre els sis nous casos, n'hi ha un segon al terme municipal de Barcelona. Segons fonts d'Agricultura, també se n'han trobat tres més a Molins de Rei, un a Sant Cugat del Vallès i un darrer a Rubí. Cal recordar que el parc natural de Collserola continua tancat -així com les zones naturals de l'entorn del brot inicial de Bellaterra- manera indefinida mentre no s'eliminin les poblacions.
Ordeig, en una compareixença des de Tàrrega, on també ha actualitzat el nombre de captures setmanals que s'han fet dins de la zona de baix risc. En la darrera setmana s'han capturat 397 senglars i la xifra total d'exemplars capturats a la zona arriba als 2.762.
Els municipis afectats pel brot de pesta porcina
Els sis senglars localitzats aquesta setmana augmenten el balanç total fins a 238. Tanmateix, no s'amplia la zona d'alt risc del brot.
Hi ha un total de nou municipis amb positius:
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
- Barcelona (Barcelonès)
I nou municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Sabadell (Vallès Occidental)
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
- El Papiol (Baix Llobregat)
- Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)