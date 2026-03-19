Primer positiu per pesta porcina a Sabadell

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha confirmat la detecció de cinc nous casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars, tots ells localitzats dins de la zona considerada d'alt risc. La principal novetat d'aquest darrer balanç, quan es compleixen gairebé quatre mesos des de l'inici del brot, és la confirmació del primer positiu al municipi de Sabadell, que se suma a quatre exemplars més trobats a Sant Cugat del Vallès. Amb aquesta actualització, el recompte oficial de casos positius des de la declaració de l'emergència sanitària s’eleva ja a 232.
L'extensió del virus manté en alerta les autoritats i ja són deu els municipis catalans que han registrat oficialment algun cas positiu de PPA. El mapa de l'emergència se centra ara en una zona d’alt risc que comprèn un total de 18 localitats, on les mesures de contenció són extremes. En aquests punts, la Generalitat manté la prohibició total d'accedir al medi natural, una restricció severa que busca minimitzar el moviment de fauna i evitar que el contacte humà pugui dispersar involuntàriament el patogen cap a zones lliures de la malaltia.
Malgrat l'augment de la xifra acumulada, el sistema de vigilància activa no s'atura per tal de monitorar l'abast real de l'epidèmia. Segons les dades facilitades pel Govern, aquesta darrera setmana s'han analitzat 208 animals addicionals que han donat un resultat negatiu en les proves de laboratori. Des que es va posar en marxa el dispositiu de control, ja s'han descartat un total de 2.179 animals, una dada que el Departament utilitza per traçar el perímetre d'afectació i avaluar l'eficàcia de les zones de seguretat establertes.
L'objectiu final de l'executiu continua sent dràstic per tallar la transmissió de soca-rel: assolir el "senglar zero" a la zona d'alt risc. Per fer-ho, el Govern continua desplegant nous efectius i mitjans tècnics per erradicar completament la població de senglars en aquestes àrees crítiques. En paral·lel, a les zones limítrofes definides com de baix risc, la meta és reduir la densitat a menys d'un animal per quilòmetre quadrat, una ràtio considerada necessària per garantir que la malaltia no esdevingui endèmica al territori.