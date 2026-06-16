Junts i Ara Pacte Local concorreran en coalició a les municipals de Mollerussa

Junts i Mollerussa Primer concorreran junts a les municipals del 2027 amb Anna Carné de candidata Junts per Catalunya i Mollerussa Primer (actualment integrat a Ara Pacte Local) han formalitzat un acord per presentar-se conjuntament a les eleccions municipals de 2027 a la capital del Pla d’Urgell.
La candidatura estarà encapçalada per Anna Carné, actual número dos de la llista liderada per Marc Solsona, que ja va anunciar que aquest serà el seu darrer mandat després de 16 anys al capdavant de l’Ajuntament. Carné ha defensat l’entesa amb Junts argumentant que Mollerussa es troba immersa en una nova etapa que requereix “preparació i un perfil de lideratge proper, capaç d’escoltar i cuidar la ciutat”.
Segons la candidata, aquesta és la realitat específica del municipi i, per aquest motiu, han decidit “recosir” els vincles amb Junts per afrontar conjuntament els reptes de futur. La dirigent també ha reivindicat la trajectòria compartida entre les dues formacions durant els darrers anys.
En aquest sentit, ha assenyalat que han acumulat “moltíssimes experiències i treballs” comuns que constitueixen una base sòlida per parlar del present i preparar el futur de la ciutat. L’acord arriba després que, a les eleccions municipals de 2023, la divisió de l’espai polític penalitzés les dues candidatures. Tant Mollerussa Primer com Junts van obtenir quatre regidors, tot i que la formació encapçalada aleshores per Marc Solsona es va imposar per només 11 vots.
Aquest resultat va permetre a Mollerussa Primer liderar les negociacions per formar govern amb el PSC, que disposava de dos regidors. Poc més d’un any després, els quatre edils de Junts també es van incorporar a l’executiu municipal.
Pel que fa als pactes d’Ara Pacte Local en altres municipis, Carné ha recordat que la formació ha anunciat recentment una candidatura conjunta amb el PSC a Aitona, amb Rosa Pujol com a candidata. Tot i això, ha remarcat que els grups municipals independents tenen la llibertat de prendre decisions en funció de les “realitats i necessitats” de cada territori.
Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat l’acord assolit en un municipi “tan important” com Mollerussa. Turull ha assegurat que les dues formacions comparteixen una manera de fer política que els uneix “infinitament” més que amb altres partits. També ha destacat la tasca dels regidors de Junts a l’Ajuntament, als quals ha atribuït la voluntat de prioritzar la utilitat per a la ciutadania per damunt dels “egos personals”.