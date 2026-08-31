Marc Márquez torna a regnar a Aragó i estreny el Mundial

Marc Márquez ha tornat a imposar-se al Gran Premi d’Aragó de MotoGP i ha completat un cap de setmana perfecte a MotorLand. El pilot de Ducati ha guanyat la cursa de diumenge després d’una intensa batalla inicial amb Marco Bezzecchi i Pedro Acosta, que han completat el podi.
Márquez, que sortia segon, va aconseguir posar-se al capdavant durant la setena volta, després de superar Bezzecchi. A partir d’aquell moment va començar a marcar el ritme i va resistir l’empenta d’Acosta, que va acabar segon. El podi el va completar Bezzecchi, mentre que Álex Márquez va ser quart i Jorge Martín, cinquè.
La victòria té una importància especial en la lluita pel títol. Márquez suma 237 punts i puja fins a la segona posició del Mundial, a només 19 punts de Jorge Martín, que continua liderant la classificació amb 256. Bezzecchi és tercer, amb 232 punts.
A més, el triomf confirma el domini de Márquez a MotorLand: és la seva vuitena victòria al Gran Premi d’Aragó. El pilot català també havia guanyat la cursa Sprint de dissabte, aconseguint així els 37 punts disponibles durant el cap de setmana.
La victòria arriba després d’un Gran Premi de la Gran Bretanya complicat i dona un nou impuls a la candidatura de Márquez al títol. Amb el Mundial cada vegada més ajustat, el campionat queda obert i la diferència amb Martín ja és només de 19 punts.