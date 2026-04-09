«L'última bala» de Gabriel Rufián topa amb l'«orgull» de ser d'ERC

Fer compatible l'independentisme i un front antifeixista a l'Estat. Aquesta és l'"última bala" de Gabriel Rufián per frenar l'extrema dreta i l'oferta que ha fet a ERC en l'acte celebrat aquest dijous a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El cap de files del partit a Madrid ha rebaixat la tensió amb Oriol Junqueras i ha donat el tret de sortida a la conversa amb Irene Montero reivindicant que està "molt orgullós" de pertànyer a un "partit històric". "Som independentistes i progressistes, però també som inequívocament antifeixistes", ha insistit Rufián, que ha recordat que l'extrema dreta "no s'aturarà a Fraga" i ha advertit que ve un "patiment social mai vist" amb Abascal de vicepresident.
"A mi no em fa menys català o independentista dir que vull frenar això que ve", ha afegit Rufián. El cap de files d'ERC a Madrid ha assegurat que "ningú ha de deixar de ser el que és", però ha demanat reaccionar davant un votant que no vol donar-li més confiança al PSOE. El missatge és que no se'ls pot enviar a l'abstenció i al silenci, sinó que cal donar-los una alternativa. Rufián ha demanat deixar enrere les "putades" que s'ha fet l'esquerra espanyola en els últims anys i ha desitjat un govern espanyol del PSOE que estigui "sotmès" a les esquerres sobiranistes.
El precedent d'Unides Podem
Rufián ha posat un exemple de com pot evolucionar la seva proposta electoralment. Ha dit que el que va fer Unides Podem ara fa una dècada va ser "extraordinari". Aquella proposta incloïa algunes forces com Compromís o els Comuns que es van integrar en un grup parlamentari conjunt que es repartia els torns d'intervenció al Congrés. La mateixa fórmula faria que ERC no tingués grup propi a la cambra baixa espanyola, però evidentment caldria veure si s'optaria pel mateix plantejament que en aquell moment. "Si no ho repetim, ens mataran per separat", ha sentenciat el líder republicà a Madrid, advertint que veu un PP i Vox de 200 diputats disposats a il·legalitzar ERC.
Anar plegats a les eleccions espanyoles, per Rufián, no implica deixar de ser d'ERC. "Soc d'ERC, em sento molt orgullós de ser d'ERC i vull continuar representant ERC. Vull que Junqueras sigui president de la Generalitat i lluitaré perquè Catalunya sigui independent". La declaració d'amor és evident, rebaixa les tensions amb la direcció nacional del partit, però va acompanyat d'un altre missatge. "No em serveix de res que les esquerres sobiranistes tinguem un bon resultat, que el tindrem, si governa l'extrema dreta", ha sentenciat Rufián, que ha demanat ajudar les esquerres estatals a partir de "confluències, ciència i programa".
Sintonia amb Irene Montero
Rufián i Montero no han amagat que hi ha sintonia personal, però també electoral. "M'encantaria fer equip amb Rufián", ha dit Montero. "És una personal lleial i fins i tot et pot emocionar llegint les instruccions d'una rentadora", ha dit Rufián. La dirigent de Podem ha constatat que hi ha "ganes d'esquerra" a Catalunya i a l'Estat i ha demanat intentar fer una coalició d'esquerres: "Crec que pot tenir molts vots, i si no els té, haurà valgut la pena de totes maneres", ha considerat Montero. "És l'última bala que tenim", ha afegit Rufián sobre el front unitari, advertint que l'extrema dreta es quedarà "durant lustres" a la Moncloa si hi arriba en les pròximes eleccions.
Potser l'únic punt de discrepància entre tots dos ha estat en el discurs de l'esquerra, un punt que tampoc és menor. Rufián, com ja va fer en l'acte a Madrid, ha demanat "no regalar" discursos incòmodes a la dreta i ha dit que cal parlar d'ordre, de seguretat i d'immigració sense vincular-les totes tres. "S'ha de parlar de convivència, de drets i de llibertats, i no vull que només s'escolti Abascal sobre aquests temes", ha sentenciat. Tant el líder d'ERC com la de Podem ja han advertit que discreparien perquè Montero ha situat la seguretat en les lleis feministes, en el dret a l'habitatge o en l'educació i la sanitat públiques.
Sota la mirada de les direccions d'ERC i els Comuns
Entre els assistents a l'acte no hi ha hagut massa sorpreses. La direcció d'ERC ja havia confirmat que Oriol López, secretari general adjunt, i Laura Pelay, vicesecretària general, i la diputada Ana Balsera, que és de Santa Coloma com Rufián, també hi era. Tampoc han fallat el tàndem Joan Tardà -que abans de l'acte ha atès als mitjans per definir Rufián i Montero de "persones intel·ligents que saben què s'ha de fer"- i Anna Gómez, cares visibles del corrent intern Àgora Republicana que alimenta la coalició amb les esquerres entre la militància. Des dels Comuns s'han deixat veure Gerardo Pisarello, que havia plantejat el front per a l'Ajuntament de Barcelona, i Joan Mena. Ione Belarra també era a la sala. Potser la presència més notòria a nivell mediàtic ha estat la de l'empresari Jaume Roures i la de la comunicadora Sarah Santaolalla.
Els actors ja no es poden sentir més interpel·lats. Rufián ha dit obertament que cal confluir electoralment i sembla que té el "sí" de Podem. Li demana públicament a ERC que lideri el front d'esquerres i també ha dit que està disposat a perdre: "Si em costa el càrrec, me n'aniré cap a casa", ha advertit. El dubte, encara pendent de resoldre, és la fórmula en què tot plegat es concreta. Rufián planteja un grup interparlamentari que no posi en dubte el dret a l'autodeterminació, però caldria veure si altres actors accedirien. "El que està clar és que es parlava d'Ayuso i ara es parla del front d'esquerres", ha conclòs Rufián, reivindicant un últim cop el seu pla. La resposta del partit, de moment, és que "sense consciència nacional" no hi ha aliança que valgui.