Rufián tanca la porta a plantar ERC i l’«amic» Junqueras, però insisteix en la llista plurinacional d’esquerres

Què s'ha de fer?, diu l'acte conjunt de Gabriel Rufián i Irene Montero moderat per Xavier Domènech d'aquest dijous a Barcelona. "Frenar el feixisme espanyol i català", ha respost Rufián en una entrevista poques hores abans a El Matí de Catalunya Ràdio. No ha volgut entrar, però, en detalls sobre la fórmula electoral amb què caldria fer-ho perquè, segons diu, donaria un argument fàcil a les cúpules dels partits d'esquerres a qui interpel·la per rebutjar el seu projecte d'unitat. Si bé, ha apuntat que ERC o Bildu no poden estar contents amb uns bons resultats a Catalunya i el País Basc si Vox arriba al govern espanyol, obrint la porta a concessions electorals als seus països.
"Vull que Oriol Junqueras -que no assistirà a l'acte i es desmarca de les seves tesis- sigui el president del meu país i ERC és un partit històric, però tenim la responsabilitat de frenar l'extrema dreta", ha defensat. Si bé, s'ha negat a afirmar que vulgui una unitat electoral total en forma d'una sola formació d'esquerres que es presenti als pròxims comicis espanyols. Tanmateix, ha afirmat que Junqueras és "amic" i "el millor polític de Catalunya", i que ha parlat amb ell de l'acte al que no assistirà el mateix matí que se celebra. "Seria un desgraciat si renunciés a ERC", ha reblat.
Els quatre punts de Rufián per guanyar l'extrema dreta a les urnes
Pel que fa a la proposta de Rufián, el líder d'ERC a Madrid entén que, per combatre electoralment l'extrema dreta, cal seguir quatre punts. El primer, ha dit, és "no faltar el respecte" els seus votants i entendre que "no són feixistes, sinó que han comprat el discurs que els seus problemes són culpa dels encara més febles". El segon és no fragmentar l'espai electoral de l'esquerra i trobar fórmules d'unitat per guanyar vots a l'extrema dreta barri a barri.
El tercer principi de Rufián per combatre l'auge de Vox i Aliança Catalana és atendre les qüestions "incòmodes" per a les esquerres com, tal com ha llistat a Catalunya Ràdio, la seguretat i la immigració. I, finalment, ha reivindicat la necessitat de fer-se forts a les xarxes socials i als entorns digitals, un espai que ha explotat personalment i que li ha permès ser el polític més ben valorat en les darreres enquestes del CIS.
"Molta gent a Catalunya encara no sap qui és Vito Quiles", ha asseverat en referència a l'agitador ultra amb qui tracta de tu a tu a cada sortida del Congrés dels Diputats i també a les xarxes. Rufián ha compartit que conèixer i tenir tracte amb aquests perfils és vital per competir en l'espai digital on es mouen els votants més joves i els que vindran. "Trolejar els assetjadors és la nostra feina", ha defensat.
"Sotmetre" el PSOE
Tal com ha explicat a Catalunya Ràdio, l'escenari ideal de Rufián és el d'un PSOE a la Moncloa "sotmès" per la representació parlamentària a la seva esquerra. En aquest sentit, s'ha mostrat "orgullós" de representar gent d'esquerres de fora de Catalunya i ha confrontat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que assegura que "el més semblant a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres".
El programa electoral de Rufián
Preguntat per propostes concretes, Rufián no se surt de la línia del conjunt dels partits a l'esquerra del PSOE i el PSC. En matèria d'immigració, defensat un discurs d'integració i convivència basat en obligacions i drets. "Ara està de moda ser un racista i un malparit", ha reblat, i per això ha interpel·lat els partits antiracistes a combatre-ho, alhora que ha defensat que "si vens a Catalunya, t'has d'integrar i parlar en català".
Pel que fa a l'habitatge, ha reivindicat la necessitat de limitar l'especulació i carregar d'impostos els grans tenidors. I, en matèria de cultura, ha advocat per la descentralització i ha criticat les paraules de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que ha titllat de "pagerol" el PNB per demanar el trasllat temporal del Guernika al País Basc, així com la posició del Ministeri de Cultura -de Sumar- de rebutjar la sol·licitud.
Els partits d'esquerres, a l'expectativa
Per ara, els partits de Sumar fan la seva i opten pel wait and see. "La pregunta no és què farem les esquerres, sinó què vol Rufián", ironitza un diputat dels Comuns a la cambra baixa, perquè "no ha comunicat que vulgui liderar res, i tot és frivolitat", tal com explica el corresponsal a Madrid Roger Pi de Cabanyes. Podem, per la seva banda, juga a un acostament que la beneficia electoralment i que, de moment, és gratuït perquè no implica cedir cap quota de poder. Altres, com un ministre de Sumar, esperen que la solució caigui del cel com fruita madura: "Dependrà d'ell i del consell nacional d’ERC, que haurà de decidir què fan a les generals".
Al marge de l'aparell dels partits, tot i que continua sent una veu que l'esquerra, l'exlíder dels Comuns i moderador de l'acte de Rufián i Montero a Barcelona, Xavier Domènech, ha expressat en una entrevista a Nació que el front ampli que proposa "és la tecla que activa la gent d'esquerres". En aquest sentit, ha defensat que el sobiranisme català "té tradició generosa i de buscar aliances" davant l'onada reaccionària.