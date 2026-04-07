El Guernica no es mou: Urtasun tanca la porta a un trasllat temporal a Euskadi

El senador del PNB Igotz López ha demanat aquest dimarts a la tarda "sensibilitat i altura de mires" al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entorn de la petició que ha fet el govern basc per traslladar de forma temporal el quadre de Pablo Picasso Guernica del Museu Reina Sofía on té la seu al Museu Guggenheim de Bilbao. En una sessió de control al Senat, el ministre ha contestat que la seva "obligació" és "garantir l'accés a la cultura però també garantir la protecció del patrimoni". En aquest sentit, ha apuntat als informes tècnics que desaconsellen "de forma rotunda" el trasllat pels danys que podria causar a l'obra . "Celebrar el 90 aniversari del bombardeig ha de ser també garantir que l'obra compleixi 90 anys més", ha dit Urtasun.
El govern basc ha fet la petició amb motiu del 90è aniversari del bombardeig aeri franquista a la població basca que dona nom al quadre i de la commemoració del primer executiu d'aquell territori, una petició contestada, entre d'altres, per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha considerat la petició pròpia de pagerols.
Per a López, en canvi, "potser la veritable causa de l'immobilisme tècnic" rau en el fet que, segons alguns informes, la viabilitat del Museu Reina Sofía recau en l'obra de Picasso. Per això ha considerat que els nou mesos que el quadre seria fora si s'atengués la petició podrien servir perquè el complex museístic madrileny "es fes valdre per més que això".
En el torn de rèplica, i "davant dels que acusen de catetada", Urtasun ha volgut mostrar el "respecte institucional" i "l'empatia" del seu Ministeri perquè entén que per a Euskadi la petició representa "una demanda important".
Però ha afegit que, si bé el seu Ministeri és "partidari" d'acostar el patrimoni a la ciutadania, això s'ha de fer quan és "possible", i ha subratllat que en qüestions com aquesta cal "escoltar sempre els tècnics i particularment els que fa més de 30 anys que cuiden l'obra per conservar-la com cal".
I en aquest sentit ha subratllat que els informes dels tècnics del museu Reina Sofia són "clars": desaconsellen el trasllat "de forma rotunda per criteris estrictament tècnics". Per exemple, ha alertat que les "vibracions" del trasllat poden provocar "noves esquerdes, aixecaments, pèrdua de la capa pictòrica o fins i tot estrips".
També ha indicat que el Guernica és "probablement una de les obres més fràgils i complexes de conservar del segle XX" i ha recordat que, després de fins a onze trasllats internacionals que també han provocat danys a l'obra, la creació de Picasso porta sense moure's des del 1992.