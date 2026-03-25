Barcelona comença el compte enrere dels 100 dies per al Grand Départ del Tour de França 2026

El Tour de França és la carrera ciclista més prestigiosa del món, i enguany la cursa masculina sortirà de Barcelona. Aquest dijous començarà el compte enrere oficial dels 100 dies per al Grand Départ del Tour de França 2026 i, per celebrar-ho, s'ha preparat una acció simbòlica de gran impacte visual i una jornada festiva oberta a tota la ciutadania. La celebració començarà al passeig Lluís Companys amb la Festa dels 100 dies.
En aquesta, es farà un homenatge als clubs ciclistes de la ciutat i també hi haurà el concert del grup Doctor Prats, que presentarà la cançó oficial de la sortida del Tour d'aquest any. A més, s'il·luminaran de groc més de 70 edificis, fonts i espais emblemàtics de la ciutat comtal. També hi ha previstes diverses activitats per tota la família prèvies a la festa.
David Escudé, regidor d'Esports, explica que la festa s'ha organitzat "per marcar que encetem la recta final". "Ho tenim tot preparat per donar la benvinguda al juliol a l'esdeveniment ciclista més potent del món”, ha afegit Escudé. Amb aquestes accions, es vol convidar a tothom a formar part de la prèvia d'un dels esdeveniments esportius més seguits del planeta.
La Festa dels 100 dies
A partir de les cinc de la tarda de dijous, el passeig Lluís Companys iniciarà la festa del compte enrere que han anomenat Festa dels 100 dies. Consisteix en un ventall d'activitats vinculades a la bicicleta i dirigides a un públic familiar que s'allargaran fins a les 19 hores.
Després, començarà l'acte oficial que serà conduït per Judit Mascó i Jordi Basté. Aleshores, tindrà lloc l'actuació de Musicals’ Choir i es farà un homenatge als clubs ciclistes de la ciutat. Com a cloenda, s'iniciarà el compte enrere i s'il·luminaran els edificis i fonts. A continuació, el grup Doctor Prats oferirà un petit concert on presentarà en primícia Energia!, la cançó oficial de la sortida del Tour de França 2026.
Barcelona es banyarà de groc
La ciutat vestirà de color groc gràcies a l'encesa simultània d'edificis i equipaments. Entre els espais que lluiran d'aquest hi ha la façana de l’Ajuntament de Barcelona, l’Arc de Triomf, la Casa Batlló, el Palau Sant Jordi i el MNAC. Les seus dels districtes de Sants, Sant Martí, les Corts, Sant Andreu, Sarrià, l’Eixample, Nou Barris i Ciutat Vella també s'il·luminaran d'aquest color.
També formaran part d'aquest espectacle diverses fonts de la capital catalana. Entre elles hi ha la Font Màgica de Montjuïc, les fonts de l’Avinguda Gaudí, les Fonts Bessones de plaça Catalunya i les Fonts Triangulars del Fòrum. Finalment, del sector privat també s'ho han sumat hotels com la Casa Seat, El Corte Inglés de Maria Cristina, Grand Hyatt Barcelona, H10 Art Gallery i l'Hotel Sagrada Família.