Homicidi a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona

Nou tiroteig mortal a Catalunya. Tal com ha avançat ElCaso i fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Nació, pels volts de les deu del matí, s'ha produït un homicidi a plena llum del dia al carrer de Balmes, al centre de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos mitjans de comunicació apunten que la víctima és un home i que ha mort abatut per un tret al cap. La policia catalana, però, no confirma si la víctima és un home o una dona i es remet a "mort violenta", sense concretar quina ha estat la causa de la mort.
Els fets, però, sí que s'han produït a plena llum del dia. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís dels fets a les 9.50 hores del matí i la Divisió d'Investigació Criminal ja obert una investigació per esclarir-ne els fets. De moment, però, no han transcendit més detalls. Segons apunta ElCaso, la policia hauria pogut enregistrar l'autor del crim gràcies a les càmeres de seguretat, però no han aconseguit detenir-lo, de moment.
A causa dels fets, el carrer Balmes ha quedat col·lapsat completament. El carrer de la Granada del Penedès ha quedat tallat des de la Via Augusta i els cotxes continuen acumulant-se.
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