Centenars de treballadors de Nissan es manifesten a Barcelona contra l'ERO que amenaça 211 empleats

Centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de Barcelona per rebutjar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que podria comportar l'acomiadament de 211 empleats. La protesta ha recorregut la Via Laietana, entre la plaça Urquinaona i la plaça Sant Jaume, sota el lema "Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer. No a l'ERO".
Els manifestants han denunciat que l'expedient representa un nou pas en el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. Durant la marxa, també s'han sentit consignes com "Ni un pas enrere" o "Aquí no sobra ningú".
La representació sindical assegura que l'ERO no respon a dificultats econòmiques, sinó a una estratègia de deslocalització progressiva, de fet, segons ha explicat el delegat de CCOO, Raúl Ocón, l'expedient suposa "un tancament encobert" del centre de recanvis i podria ser l'avantsala de futures reduccions d'activitat. Els treballadors denuncien que una part de la feina es traslladarà a un operador logístic extern i una altra al centre europeu que Nissan té als Països Baixos. Per això consideren que no es tracta d'una reestructuració puntual, sinó d'un nou episodi en la retirada progressiva de la companyia del territori.
Negociacions obertes i crida al Govern
La mobilització arriba quan el període de consultes de l'ERO entra en la recta final i està previst que conclogui aquest dimarts 9 de juny. Tot i que els sindicats qüestionen el procés perquè consideren que l'empresa no ha facilitat tota la informació requerida, les negociacions continuen obertes i dilluns hi ha convocada una nova reunió amb la mediació del Departament de Treball.
La plantilla, però, admet que veu complicat arribar a un acord i reclama una major implicació del Govern, mentre que els representants dels treballadors recorden que l'edat mitjana dels afectats ronda els 50 anys, una circumstància que pot dificultar als acomiadats trobar una nova ocupació.
"No volem posar preu als acomiadaments"
Des d'UGT, Joan Carles Yepes ha defensat que la negociació no s'hauria de limitar a pactar indemnitzacions: "No volem posar preu als acomiadaments". Yepes també ha reclamat que es busquin alternatives similars a les que es van impulsar durant el procés de reindustrialització posterior al tancament de la planta de la Zona Franca. Els treballadors també denuncien que molts dels afectats han encadenat diversos processos de reestructuració dins de Nissan i que alguns han patit fins a quatre trasllats o tancaments al llarg de la seva trajectòria professional.
Suport d'altres plantilles afectades per ERO
A la manifestació també s'hi han sumat empleats d'altres empreses immerses en processos similars, com els empleats de Serra Soldadura, Quality Espresso i EGO Appliance Controls, que també afronten expedients de regulació o concursos de creditors amb afectacions importants sobre les seves plantilles. Els participants han volgut denunciar que la situació de Nissan no és un cas aïllat i han advertit de l'impacte que aquest tipus de processos tenen sobre el teixit industrial i l'ocupació a Catalunya.