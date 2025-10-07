Detecten un brot de xarampió al Garraf en una família antivacunes

El Departament de Salut ha informat de la detecció d'un brot de xarampió al Garraf amb vuit contagiats, sis dels quals persones sense vacunar. El primer cas va iniciar símptomes el dia 4 d'aquell mes i els darrers casos el 29. Salut indica que el brot continua actiu. Fonts del Departament indiquen, alhora, que entre els afectats hi ha diversos membres de la mateixa família. La majoria dels casos tenen entre 7 i 44 anys amb predomini d'adolescents i joves adults. Tres afectats han requerit ingrés hospitalari, dos dels quals van ser donats d'alta i un tercer continua ingressat però per un procés independent no relacionat amb la malaltia.
Segons Salut, aquests casos, amb relació epidemiològica entre ells, van afectar diversos àmbits: familiar, centres assistencials, a més de diversos entorns comunitaris, de lleure i universitaris. Com a conseqüència, s'han produït exposicions a altres persones i actualment l'estudi del brot abasta un centenar d'individus. El Departament de Salut subratlla que aquestes persones han estat contactades des del Servei de Vigilància Territorial per explicar-los les mesures de contenció del brot, així com que continuen en seguiment per evitar la disseminació de la malaltia.
La mateixa font indica que l'esdeveniment actual, amb diversos afectats, la majoria no immunitzats, de mobilitat i interacció social "elevades", i amb un nombre d'exposicions també elevat en diferents espais on concorren nombroses persones, provoca que el risc de disseminació en aquesta zona sigui "alt". Davant d'aquesta situació, Salut Pública ha valorat 315 contactes i ha donat indicacions a un centenar de persones, dins les actuacions per controlar la disseminació de la malaltia.
El Govern insisteix en la vacunació
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha culpat del brot de xarampió al Garraf a la "insolidaritat de les persones amb creences negacionistes" que no s'han vacunat contra la malaltia. "No és admissible que per creences negacionistes i allunyades de la ciència s'estigui afectant la salut de persones concretes". En aquesta línia, la portaveu ha assenyalat que "per sort" a Catalunya hi ha una àmplia cobertura vacunal contra el xarampió, que arriba al 95%. Si no, segons ha alertat, "el problema seria molt més greu".
Pel que fa a la situació general de la malaltia a Catalunya, fins al 3 d'octubres s'han confirmat 71 casos de xarampió, un 110% més que el 2024, quan n'hi va haver 34. El 58% dels casos tenien entre 16 i 45 anys, mentre que el 21% (15 casos) en tenen menys de 5. Els afectats són 47 homes (66%) i 24 dones (34%). La majoria dels casos no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta.
El xarampió és una malaltia vírica molt contagiosa que comença amb símptomes similars als d'un refredat per passar a generar una erupció vermellosa característica que s'inicia al cap i es va estenent a la resta del cos. Pot ser greu especialment en infants, persones immunodeprimides, embarassades i en adults o persones amb dèficits nutricionals no vacunades.
Salut recorda que "la vacunació està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques", per a tots els infants als 12 mesos i als 3 anys. Addicionalment, també se'n recomana la vacunació a totes les persones adultes que no estan vacunades o que no hagin patit la malaltia.