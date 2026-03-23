Com afecta el tètanus? Símptomes, tractament i vacunació

El tètanus és una malaltia infecciosa molt greu que, si no es detecta quan toca, pot arribar a provocar la mort de qui la pateix. En aquests moments, un jove de 17 anys es troba ingressat a la unitat de cures intensives (UCI) per aquesta malaltia, ja que la seva família hauria rebutjat en el passat a les vacunes i, per tant, el menor no estaria immunitzat. Aquest cas, doncs, ha tornat a posar en relleu la importància de rebre el vaccí contra aquesta malaltia infecciosa molt perillosa.
El tètanus és una malaltia infecciosa produïda pel bacteri Clostridium titani i no es contagia d'una persona a una altra. El bacteri que la causa es troba a la terra, als fems, a les escombraries i al tracte digestiu de les persones sanes, però també pot localitzar-se en altres medis, ja que és transportat per l'acció del vent, tal com informen des del Canal Salut de la Generalitat. És a dir, els experts remarquen que és important no caure en el tòpic que el tètanus només es pot contraure al manipular fems, tocar un ferro rovellat o fer-se una ferida molt bruta: "No cal que les lesions siguin profundes o brutes; qualsevol és potencialment perillosa si entra en contacte amb el bacil tetànic"; remarquen des de Salut.
Un cop el bacteri és a l'organisme s'alliberen dues toxines. Per una banda, la tetanospamina, que bloqueja els senyals nerviosos des de la medul·la espinal fins als músculs i provoca l'aparició d'espasmes musculars a tot el cos i rigidesa. Per altra, la tetanolisina, la qual provoca la infecció. Tal com explica la metge de família Gemma Fèrriz en una entrevista a Catalunya Ràdio, per evitar els efectes d'aquesta malaltia infecciosa és important vacunar-se preventivament contra el tètanus. De fet, l'elevada cobertura vacunal contra la malaltia l'havia erradicat pràcticament del país.
Els símptomes del tètanus
Des de Salut remarquen que els principals símptomes del tètanus són rigidesa i espasmes musculars, els quals poden arribar a ser prou forts i dolorosos com per provocar fractures dels ossos i esquinçaments musculars. Aquests espasmes afecten els músculs de la cara, el coll, el tòrax i l'esquena, i poden estendre's també als músculs abdominals, als de les cames i als dels braços.
En funció de les afectacions de cada cas, tal com relaten des de l'administració, el pacient pot patir problemes respiratoris, dificultats per empassar i arqueig de l'esquena. Per altra banda, la malaltia del tètanus també pot provocar febre, sudoració excessiva, taquicàrdies, hipertensió, baveig i defecacions incontrolades. Des que es pateix la infecció fins que apareixen els primers símptomes poden passar fins a vint-i-un dies.
La importància de vacunar-se
Per tal de prevenir els efectes del tètanus és molt important vacunar-se de petit contra aquesta malaltia. Aquesta vacunació, que també conté bacteris d'altres malalties infeccioses, s'aplica en els infants -sempre que les famílies donen el vistiplau- abans que es produeixi cap ferida, ja que d'aquesta manera permeten al cos crear immunitat al bacteri. Als adults no vacunats, en canvi, se’ls ha d’administrar tres dosis de vacuna: la primera, al més aviat possible; la segona, amb un interval mínim de quatre setmanes després de la primera, i la tercera, com a mínim sis mesos després de la segona dosi. I, posteriorment, han de rebre dosis de reforç.