Un cas greu de tètanus a Manresa reobre el debat sobre la vacunació

Un jove de 17 anys es troba ingressat en estat greu a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa després de contraure tètanus, una malaltia infecciosa avui dia poc freqüent gràcies a la vacunació, segons ha avançat El País i confirmen fonts del Departament de Salut. El cas ha generat inquietud en l'àmbit sanitari perquè el menor no estava immunitzat, en un context familiar contrari a les vacunes, fet que hauria deixat el jove exposat a una infecció potencialment molt greu.
Ingrés a l'UCI després d'una infecció per ferides
Segons fonts sanitàries, l'origen de la infecció estaria relacionat amb ferides produïdes en una caiguda. El bacteri responsable del tètanus, present de manera habitual al medi ambient, pot penetrar a l'organisme a través de lesions cutànies, especialment si no hi ha una protecció immunitària prèvia. Tot i que sovint s'associa a ferides amb objectes rovellats, els experts recorden que el risc existeix en molts altres contextos quotidians.
El jove evoluciona sota vigilància mèdica intensiva, atesa la gravetat que pot comportar aquesta malaltia. El tètanus pot provocar rigidesa muscular severa i complicacions importants si no es tracta adequadament, especialment en persones no vacunades.
Una malaltia poc freqüent però encara present
En l'actualitat, els casos de tètanus són excepcionals gràcies als alts nivells de vacunació, però no han desaparegut del tot. El bacteri que el causa és molt resistent i es troba de manera natural en el sòl, en restes orgàniques i en altres entorns habituals. Això fa que el risc d'exposició existeixi, tot i que la majoria de la població està protegida.
A diferència d'altres malalties infeccioses, el tètanus no es transmet de persona a persona, sinó que es desenvolupa quan el bacteri entra a l'organisme. Aquest fet reforça la importància de la prevenció individual mitjançant la vacunació, ja que haver passat la malaltia no genera immunitat permanent.
La vacunació, clau per evitar casos greus
El cas ha tornat a posar el focus en el paper fonamental de la vacunació, especialment en entorns on hi ha reticències o rebuig. El calendari vacunal inclou diverses dosis des dels primers mesos de vida i recordatoris al llarg de l'edat adulta per garantir una protecció continuada.
Els professionals sanitaris insisteixen que la vacuna contra el tètanus és segura i altament eficaç, i que permet evitar pràcticament tots els casos greus. També recorden que, en cas de ferida amb risc, es poden aplicar mesures preventives posteriors, però aquestes depenen de l'estat vacunal previ de la persona.
Un cas que reactiva el debat social
Més enllà de l'àmbit mèdic, la situació ha reobert el debat sobre la vacunació i la responsabilitat individual i col·lectiva. Tot i que els moviments contraris a les vacunes són minoritaris, els experts alerten que decisions d'aquest tipus poden tenir conseqüències directes en la salut de les persones, especialment en menors.