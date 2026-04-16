El Govern busca mecanismes per «agilitzar» les proves diagnòstiques en les baixes laborals

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que el Govern està buscant mecanismes per "agilitzar" les proves diagnòstiques en les baixes laborals. Dalmau, que ara ostenta les responsabilitats de conseller de Salut precisament per la baixa d'Olga Pané, ha insistit que sempre preval el criteri mèdic, però que cal "accelerar" les proves diagnòstiques per evitar situacions en què les baixes s'allarguen a l'espera d'aquest diagnòstic.
En una entrevista a Ser Catalunya, Dalmau ha assumit la rectificació del Govern amb els incentius als CAP per reduir el temps de les baixes laborals i ha admès que "s'ha generat confusió". Ara bé, el missatge continua sent el mateix: posar més recursos perquè els pacients puguin tenir el diagnòstic abans i, sempre per criteri mèdic, ajustar bé el temps de baixa. L'executiu ha hagut de rectificar per la pressió dels socis de la investidura i dels sindicats de metges i ara es busquen alternatives amb més consens.
Els Comuns, de fet, van situar aquesta qüestió com una línia vermella en la negociació de pressupostos i l'executiu, vista la polèmica, ha hagut de cedir. Sobre pressupostos, per cert, Dalmau ha admès que no hi ha novetats i que es continua treballant de manera discreta amb ERC per tenir-los abans de l'estiu, però no ha posat cap element nou sobre la taula ni ha concretat, per exemple, quina fórmula hauria de tenir el nou model de governança de l'Aerport del Prat, un acord que està pràcticament tancat amb el govern espanyol segons va anunciar ahir el president, Salvador Illa.
Malgrat aprovar dimecres el suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros, el conseller ha insistit que la priortat continuen sent els pressupostos "més aviat que tard" i ha assegurat que la negociació no està condicionada per les eleccions d'Andalusia. De moment, l'únic que ha dit és que amb ERC "s'està avançant" per desplegar els acords d'investidura i el del finançament, sense entrar en detalls sobre la recaptació de l'IRPF o sobre quan hauria de celebrar-se el Consell de Política Fiscal i Financera.
Més places per aprendre català
A partir d'aquest dijous els migrants en situació irregular poden acollir-se al procés de regularització obert pel govern espanyol. Per entomar-ho i facilitar-ne la integració, el Govern es prepara per oferir més places de cursos per aprendre català, segons ha explicat Dalmau. "Volem que totes les persones puguin contribuir i cotitzar, però també que s'integrin a la nostra cultura i parlin la nostra llengua", ha remarcat el conseller de la Presidència, que ha assegurat que l'executiu treballa per ampliar aquesta oferta de places.
Preguntat per la polèmica de la setmana, Dalmau ha destacat la contundència del PSC per fora els regidors de Ripoll que van facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols i ha destacat que el projecte d'Illa és l'únic que pot fer front a l'extrema dreta. "Estem solucionant els problemes de seguretat, reduint els delictes, augmentant els Mossos i els jutges, tirant endavant la reforma de la multireincidència, el pla de barris, el reforç dels serveis públics", ha afirmat.
El conseller ha dit que a Ripoll "va passar una cosa que no hauria d'haver passat" i que el partit ha estat "contundent". Ha negat que el president o el PSC fos conscient que passaria això i ha insistit que cal combatre l'extrema dreta, i posar solucions als problemes. "Des que ha arribat aquest Govern, els delictes baixen", ha afirmat.
"Tot passa a Catalunya"
Dalmau ha reivindicat l'allau de cimeres internacionals i esdeveniments aquests mesos a Barcelona, amb el Mobile del febrer, la cimera Espanya-Brasil o la reunió de líders progressistes contra l'extrema dreta, o la sortida del Tour. "Tot passa a Catalunya últimament", ha dit. El conseller ha ressaltat que Pedro Sánchez i el moviment progressista està "parant els peus" a Trump.