El govern espanyol endureix els requisits per accedir a la regularització de migrants

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimarts la regularització de 500.000 migrants que l’executiu va pactar amb Podem i ha recordat al PP, que s’hi oposa, que la mesura té l’aval d’actors allunyats de l’executiu, com la patronal o l’Església catòlica. “El que estem fent és reconèixer drets a ciutadans que ja són al nostre país”, ha asseverat en una roda de premsa a Pequín.
Aquest dimarts, el consell de ministres ha aprovat el decret de regularització, que endureix els requisits respecte la proposta inicial. No serà suficient una declaració responsable que digui que no es tenen antecedents penals, sinó que caldrà un certificat oficial. Sense el certificat d'antecedents no es podrà accedir als papers.
D'altra banda, el decret també fixa que cal acreditar una permanència continuada a l'Estat de cinc mesos com a mínim en el moment de la sol·licitud i haver residit a Espanya abans del 31 de desembre de 2025. Podran accedir a la residència els sol·licitants d'asil, les persones que tinguin menors a càrrec, aquelles que puguin acreditar una oferta de feina i, també, els que acreditin situació de "vulnerabilitat".
Aznar també va fer una regularització massiva
Tal com ha recordat Sánchez, el govern del popular José María Aznar també va regularitzar mig milió de migrants “sense papers” als anys 2000. Finalment, ha avisat que aquesta mesura és necessària per garantir les pensions i el creixement econòmic en un moment d’”hivern demogràfic” com l’actual.
"Estem fent una cosa que és bona per al nostre país, perquè reconèixer drets és bo i sobretot perquè la migració està contribuint de manera molt decisiva al creixement econòmic, a la creació d’ocupació i també a tenir uns comptes de la Seguretat Social el més sanejats possible", ha detallat Sánchez.
El govern espanyol, que preveu aprovar la proposta durant la reunió del Consell de Ministres d’aquest dimarts, dona per feta l’oposició de Vox al decret, però demana al PP que s’hi sumi. De fet, els populars van avalar la presa en consideració de la proposta quan aquesta va arribar al Congrés fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va reunir centenars de milers de signatures.
Un pas de "normalització"
En una carta oberta difosa per la Moncloa, Sánchez ha ressaltat que la regularització és, sobretot, un acte de "normalització" i de reconeixement de gairebé mig milió de persones que ja formen part de la vida quotidiana espanyola. "Persones que cuiden la nostra gent gran. Que treballen perquè els aliments arribin a les nostres taules. Que innoven, que emprenen, els fills de les quals comparteixen aules, jocs i futur amb els nostres", ha argumentat.
"És també un acte de justícia amb la nostra pròpia història. Amb els nostres avis i àvies, que van emigrar a Amèrica i a Europa a la recerca d’una vida millor. Amb els nostres germans i germanes que es van veure obligats a marxar després de la crisi del 2008", ha ressaltat el president en una missiva on ha insistit que integrar la població estrangera és també una "necessitat" per sostenir els serveis públics i mantenir el vigor de l’economia espanyola.