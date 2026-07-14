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Catalunya obre el mercat de les ITV: nous operadors i preus lliures amb la nova llei

Societat

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Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 16:01
Actualitzat el 14 de juliol de 2026 a les 16:02

El Govern ha aprovat l'avantprojecte de llei que regula el nou model del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a Catalunya. La norma permetrà l'entrada de nous operadors, facilitarà l'obertura de noves estacions i liberalitzarà els preus per fomentar la competència, tot mantenint la supervisió de la Generalitat.

La nova regulació preveu que els interessats puguin obrir estacions d'ITV amb autorització administrativa prèvia i divideix Catalunya en tres zones per garantir una cobertura equilibrada. També contempla estacions específiques per a vehicles industrials i unitats mòbils per al sector agrari i els ciclomotors. Durant el període transitori, les estacions fixes actuals mantindran el servei durant dos anys i les unitats mòbils durant divuit mesos. A més, el Govern mantindrà un topall màxim de les tarifes mentre s'implanta el nou model.

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