Catalunya obre el mercat de les ITV: nous operadors i preus lliures amb la nova llei

El Govern ha aprovat l'avantprojecte de llei que regula el nou model del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a Catalunya. La norma permetrà l'entrada de nous operadors, facilitarà l'obertura de noves estacions i liberalitzarà els preus per fomentar la competència, tot mantenint la supervisió de la Generalitat.\r\n\r\nLa nova regulació preveu que els interessats puguin obrir estacions d'ITV amb autorització administrativa prèvia i divideix Catalunya en tres zones per garantir una cobertura equilibrada. També contempla estacions específiques per a vehicles industrials i unitats mòbils per al sector agrari i els ciclomotors. Durant el període transitori, les estacions fixes actuals mantindran el servei durant dos anys i les unitats mòbils durant divuit mesos. A més, el Govern mantindrà un topall màxim de les tarifes mentre s'implanta el nou model.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa DGT resol el dubte: et poden multar per conduir sense samarreta, amb gorra o amb xancletes?\r\n\r\n