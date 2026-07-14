La compravenda d'habitatge cau un 5,6% interanual el maig

La compravenda d’habitatges baixa un 5,6% al maig a Catalunya en comparació al mateix mes de l’any passat. Segons les dades de compravenda de l'Institut Nacional d'Estadístuca (INE), són gairebé 9.000 pisos adquirits durant el mes de maig del 2026.
Malgrat que l'adquisició de pisos de nova creació ha augmentat moderadament (0,78% més en comparació amb l'any passat, amb un total de 7.122 domicilis) la compravenda de pisos ha caigut a causa de la baixada del set per cent (1.805 habitages) de les transaccions de pisos de segona mà. Per la seva banda, les operacions sobre habitatges lliures van augmentar un 0,72% respecte al mes anterior i les de protecció oficial un 14,25%, fins a les 449.
A més, les compravendes també han baixat a totes les províncies catalanes, sobretot en les transaccions d'habitatges de segona mà: Barcelona és la que més baixada registra en aquest tipus de pisos amb un 9,29% menys, seguit de Girona (6,56% menys) i Lleida (4,72% menys). L'única que puja en aquesta categoria és Tarragona amb un 0,57% més de compravenda.
D'altra banda, pel que fa al mercat d'obra nova, només Barcelona s'escapa de les caigudes amb un augment del 10,34%, mentre que Girona (-2,29%), Lleida (-9,59%) i, sobretot, de manera molt destacada, Tarragona (-36,64%) han registrat descensos. Per tant, en general, el descens s'ha plasmat en totes les demarcacions catalanes amb números que superen el cinc per cent: Barcelona registra un descens general del 5,68%, Girona del 5,64%, Lleida del 6,07% i Tarragona del 5,36%.
La compravenda d'habitatge a tot l'Estat ha caigut un 7,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 56.462 operacions, i ha encadenat el cinquè descens interanual consecutiu. En canvi, respecte a l'abril, les compravendes van augmentar un 6%.