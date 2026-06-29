Sánchez ultima noves mesures per l'habitatge: regulació del lloguer de temporada i més IVA als pisos turístics

Com apuntava Nació la setmana passada, Pedro Sánchez negocia l'última bala en habitatge amb la incògnita del vot de Junts. Aquest dilluns, el consell de ministres ha donat més detalls d'aquest nou reial decret llei, que preveu una bateria de mesures per fer front a l'emergència habitacional que fa equilibris per aconseguir satisfer tots els socis de la investidura. "Seran mesures àmplies i transversals, que els grups hi han donat suport durant la legislatura. Si hi ha un motiu per acordar, és per donar resposta a la principal preocupació de la ciutadania", ha destacat la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz. El decret s'aprovarà "en les pròximes setmanes".
El paquet inclou mesures per abaixar el preu dels pisos, donar estabilitat als contractes i combatre el frau en el lloguer. Inclou la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga extraordinària dels lloguers, l'obligatorietat que els contractes siguin per escrit i bonificacions en l'IRPF per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. D'altra banda, també es prenen mesures per mobilitzar habitatge assequible, amb un increment de l'IVA fins al 21% per als pisos turístics i mesures d'agilització administrativa. Fins ara, el govern espanyol ha tingut problemes per convalidar aquest tipus de mesures al Congrés.
"Serà un text ambiciós i integral, és un àmbit en què val la pena l'acord", ha dit Saiz, que s'ha compromès a treballar amb els grups perquè el decret vegi la llum durant el juliol. "Treballarem fins a aconseguir l'acord", ha reblat. El projecte s'està treballant amb cautela perquè se'l considera material sensible a banda i banda de l'espectre polític, que el PSOE vol tenir lligat. La fórmula que estan comandant els socialistes requeriria una aprovació en el Congrés dels Diputats, i això situa a Junts com a factor clau. La prioritat del nou pla sobre habitatge és evitar la fotografia de fa dos mesos, quan va decaure el decret que obligava a fer pròrrogues de dos anys als contractes de lloguer, amb el vot contrari del PP, Vox i els de Carles Puigdemont.
La ministra portaveu ha recordat que quan va decaure el decret de pròrrogues la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, va obrir una ronda de contactes amb els grups. "El diàleg és constant i continuarà sent-ho", ha dit Saiz, que ha insistit que la llei d'habitatge dona resultats en aquells territoris on s'aplica, com és el cas de Catalunya, i ha acusat el PP de no voler col·laborar en la lluita contra l'emergència habitacional.