ERC Sant Fruitós reclama de nou explicacions per l'avaria de la climatització de la residència

ERC Sant Fruitós ha tornat a reclamar a l'Ajuntament informació concreta sobre l'avaria del sistema de climatització de la residència municipal El Lledoner, després de considerar insuficient la resposta donada pel govern municipal a les preguntes formulades sobre aquesta incidència. Els republicans demanen que s'identifiquin els documents als quals fa referència el consistori i que es respongui de manera concreta a totes les qüestions que encara consideren pendents.
Més d'un mes sense climatització central
ERC havia demanat informació sobre la durada de l'avaria, els registres de temperatura, les mesures provisionals adoptades, els protocols activats durant els episodis de calor i el seguiment que havia fet l'Ajuntament de la situació.
La formació recorda que la residència va estar més d'un mes sense climatització central i que familiars dels residents havien alertat de temperatures de fins a 29,5ºC en una de les plantes.
Segons ERC, aquestes qüestions continuen sense una resposta concreta per part del govern municipal.
ERC qüestiona la resposta de l'Ajuntament
Segons expliquen els republicans. en la resposta municipal, el consistori afirma que treballa "amb rigor i dades" i assenyala que la informació consta en documents accessibles a través del portal de transparència. L'Ajuntament també indica que "no té res més a afegir".
ERC considera, però, que la resposta no identifica quins són aquests documents ni dona resposta a les qüestions concretes que havia plantejat sobre l'avaria i la gestió de la incidència.
Els republicans també lamenten que una part de la resposta municipal es dediqui a qüestionar la denominació entre la secció local, ERC Sant Fruitós i el grup municipal, en lloc de centrar-se, segons la formació, en les condicions viscudes pels residents i en el seguiment del servei.
Nova instància per reclamar informació
Davant d'aquesta situació, ERC Sant Fruitós ha presentat una nova instància a l'Ajuntament en què reclama que s'identifiquin els documents esmentats pel consistori i que es doni resposta a totes les qüestions que considera pendents. La formació defensa que la petició respon a la necessitat de conèixer com es va gestionar la incidència en una residència municipal i quin seguiment se'n va fer.
"No demanem confrontació, demanem transparència", assenyala ERC Sant Fruitós, que recorda que es tracta d'una residència municipal amb persones especialment vulnerables. En aquest sentit, la formació considera que l'Ajuntament "té l'obligació de supervisar el servei i donar explicacions clares".