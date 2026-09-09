Sant Fruitós viu una tarda de folklore internacional amb el grup polonès Przygoda

Sant Fruitós de Bages ha viscut aquest diumenge una tarda dedicada al folklore internacional amb la celebració de la 54a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya (JIF Catalunya). El Cobert de la Màquina de Batre ha acollit l'actuació de Przygoda, un conjunt folklòric procedent de Rybnik, a l'Alta Silèsia polonesa, que ha presentat un espectacle de dansa tradicional, música i cant.
Dansa, música i vestuari tradicional
La formació polonesa ha mostrat diferents expressions del folklore del seu país a través de la dansa, la música i el cant. Un dels elements que també ha destacat durant l'actuació ha estat el vestuari tradicional, amb peces brodades artesanalment i confeccionades amb materials naturals propis de les diferents regions poloneses representades en el repertori del grup.
L'actuació ha permès apropar al públic santfruitosenc una mostra de la cultura tradicional polonesa en el marc d'aquestes jornades dedicades a posar en contacte diferents expressions folklòriques internacionals.
Participació de les entitats locals
La jornada també ha comptat amb la participació de diverses entitats del municipi. Hi han pres part Som Riu d'Or, la Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages i els representants del Pubillatge de Sant Fruitós de Bages.
Durant l'acte, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor de Cultura, Xavier Racero, han donat la benvinguda als grups participants.
Com a obsequi, els representants municipals han fet entrega d'un llibre commemoratiu de la Festa de l'Arròs i d'un altre dedicat al Monestir de Sant Benet de Bages.