Sant Fruitós de Bages commemorarà la Diada amb una matinal de cultura i tradició

Sant Fruitós de Bages celebrarà la Diada Nacional de Catalunya el divendres 11 de setembre amb la tradicional matinal d'activitats que combinarà cultura i tradició. La jornada es desenvoluparà entre el monestir de Sant Benet de Bages i el Cobert de la Màquina de Batre i inclourà una caminada, un acte cívic i religiós, l'esmorzar popular, la hissada de la Senyera, l'acte institucional i diverses actuacions.
Caminada fins a Sant Benet
La celebració començarà a primera hora del matí amb la tradicional caminada fins a Sant Benet de Bages. La sortida serà a les 8 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre i l'arribada al monestir està prevista per a les 9.
Un cop a Sant Benet, tindrà lloc un acte cívic i religiós, que estarà amenitzat amb la música del Cor Parroquial. La caminada està organitzada per la parròquia de Sant Fruitós de Bages, amb el suport del Grup Excursionista Posa't en Marxa.
Esmorzar popular i hissada de la senyera
A partir de 2/4 d'11 del matí, la celebració es traslladarà novament al Cobert de la Màquina de Batre, on se celebrarà un esmorzar popular amb coca i xocolata. A continuació, tindrà lloc la tradicional hissada de la Senyera, que anirà a càrrec de la Pubilla, l'Hereu, la Pubilleta i l'Hereuet de Sant Fruitós de Bages.
Acte institucional de la Diada
Posteriorment es donarà pas a l'acte institucional de la Diada, que inclourà la lectura del manifest conjunt dels grups polítics municipals i el parlament institucional de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés.
La matinal també comptarà amb l'actuació de l'Agrupació Coral Sant Fruitós, sota la direcció d'Anna Maria Riera.
La celebració es clourà amb l'actuació de la colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages i la tradicional ballada de sardanes, que posarà el punt final a la commemoració de la Diada al municipi.