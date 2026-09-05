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Súria celebrarà l'Onze de Setembre amb actes al Castell i el Poble Vell

Societat

La programació inclou una pedalada, una caminada, la hissada de la Senyera, un manifest, cultura popular i un esmorzar al turó de la Torre

  • Súria tornarà a hissar la Senyera al turó de la Torre -

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Publicat el 05 de setembre de 2026 a les 22:01

Súria ja té a punt la programació d'actes de l'Onze de Setembre, que concentrarà les principals activitats el divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La proposta inclou activitats esportives, cultura popular i actes institucionals, així com altres activitats relacionades amb el patrimoni i la història local durant el mes de setembre.

Els actes començaran aquest diumenge

La programació s'iniciarà aquest diumenge 6 de setembre a les 11 del matí amb la visita guiada Descobrint el passat: una passejada pel Castell i el Poble Vell. El punt de sortida serà Cal Balaguer del Porxo.

Dijous 10 de setembre, a les 8 del vespre, la plaça Major del Poble Vell acollirà una actuació de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya a Súria, amb el grup Przygoda de Polònia. L'entrada serà gratuïta. La formació, fundada el 1972 a Rybnik, a l'Alta Silèsia, presentarà danses i cançons de diverses regions de Polònia, entre les quals la polonesa, la masurca i la cracoviana, amb acompanyament musical en directe i vestuari tradicional brodat a mà.

La Diada, al turó de la Torre

Els actes principals arribaran divendres 11 de setembre. A les 8 del matí, des de la plaça de Sant Joan, sortirà la pedalada en bicicleta tot terreny BTT i els corredors cap al turó de la Torre. Una hora més tard, a les 9 i des del mateix punt, començarà la caminada fins al turó.

A 2/4 de 10, ja al turó de la Torre, es farà la hissada de la Senyera, seguida de la lectura del manifest i del cant d'Els Segadors, amb la participació de cantaires suriencs de diferents entitats.

L'acte coincidirà amb un galeig dels Trabucaires del Tro Gros i també inclourà l'aixecada d'un pilar humà i balls de bastons i de cascavells. La jornada acabarà amb un esmorzar popular per a tots els participants. L'organització ha demanat que les persones amb problemes d'oïda o sensibilitat auditiva, especialment gent gran i infants, adoptin mesures de precaució durant la galejada de trabucs.

Gimcana i xerrada durant el setembre

La programació continuarà diumenge 13 de setembre a les 11 del matí amb la Gimcana Medieval: Aventura pel Castell i el Poble Vell, una activitat familiar amb sortida des de Cal Balaguer del Porxo. Les entrades es podran adquirir a l'Oficina de Turisme.

Finalment, dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda, la Sala del Portal, a l'edifici del Casinet del Poble Vell, acollirà la xerrada Magí Fàbrega, jurista, a càrrec de Prudenci Ferrer. L'activitat s'emmarca en els actes de commemoració del centenari de la mort del jurista surienc Magí Fàbrega i Cortès (1855-1926).

El programa està organitzat per l'Ajuntament de Súria, els Trabucaires del Tro Gros, Adifolk i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de diverses entitats locals.

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