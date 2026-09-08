ERC reclama al Govern espanyol que identifiqui els immobles estatals sense ús al Bages

ERC ha reclamat al Govern espanyol que faci públic quin patrimoni immobiliari de titularitat estatal hi ha al Bages, en quina situació es troba i quines actuacions preveu impulsar per posar-lo al servei de les necessitats d'habitatge i dels municipis de la comarca. El senador republicà Josep Maria Reniu ha registrat al Senat una bateria de preguntes per conèixer els immobles de l'Administració General de l'Estat i d'altres organismes del sector públic estatal que es troben al territori.
ERC vol saber quins immobles estatals hi ha al Bages
La iniciativa d'Esquerra Republicana demana informació sobre habitatges, edificis, solars, locals i altres actius immobiliaris que siguin propietat o estiguin gestionats per l'Administració General de l'Estat, els ministeris, els organismes públics, les societats estatals, la Sareb, Casa47 o altres entitats del sector públic estatal.
Reniu reclama que el Govern espanyol detalli, per a cadascun dels immobles, la seva ubicació, superfície, titularitat, estat de conservació i ús actual. La petició posa un èmfasi especial en aquells espais que es trobin desocupats, infrautilitzats o que no tinguin una destinació definida.
Pregunten si es poden destinar a habitatge públic
ERC considera que, davant les dificultats creixents per accedir a un habitatge digne i assequible, les administracions han d'aprofitar al màxim els recursos i el patrimoni públic de què disposen.
Per aquest motiu, les preguntes registrades al Senat també volen saber si el Govern espanyol preveu destinar els actius immobiliaris sense ús a habitatge públic, equipaments o altres finalitats socials.
La iniciativa planteja específicament la possibilitat de fer cessions gratuïtes als ajuntaments del Bages d'immobles estatals, de la Sareb o de Sepes que actualment estiguin sense ús o infrautilitzats.
Reclamen mesures per facilitar l'accés a l'habitatge
La bateria de preguntes de Josep Maria Reniu també demana al Govern espanyol quines mesures concretes té previst impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge al Bages.
Des d'Esquerra Republicana defensen que el patrimoni públic disponible ha de poder contribuir a incrementar el parc d'habitatge assequible i, alhora, donar resposta a les necessitats socials i d'equipaments dels municipis de la comarca.