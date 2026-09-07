Manresa reivindicarà el talent femení en l'enginyeria amb la tercera edició de Dona Enginyera

Manresa es convertirà el proper dimarts 15 de setembre en punt de trobada del talent femení vinculat a l'enginyeria, la tecnologia i la indústria amb la celebració de la tercera edició de Dona Enginyera. La jornada començarà a 1/4 de 5 de la tarda a l'Anònima i reunirà enginyeres de diferents àmbits professionals i estudiants d'enginyeria amb l'objectiu de compartir experiències, donar visibilitat a referents femenins i reivindicar el paper de les dones en aquest sector.
Una jornada sota el lema L'orgull de ser enginyera
La jornada és impulsada per la Mesa de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya (METGEC) i compta amb el suport del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM), membre de la METGEC.
Sota el lema L'orgull de ser enginyera, la trobada vol posar en valor l'impacte de les enginyeres en la societat, fer visibles trajectòries professionals i referents femenins, reforçar el sentiment de pertinença al sector i inspirar noves vocacions a partir d'experiències reals i properes. El programa combinarà reflexió, testimonis professionals i diàleg intergeneracional entre enginyeres consolidades i estudiants.
La conferència inaugural anirà a càrrec de Marta Guardiola Garcia, enginyera de telecomunicacions, investigadora i confundadora de MiWendo Solutions, empresa dedicada al desenvolupament de solucions innovadores per millorar el diagnòstic del càncer colorectal. Guardiola compartirà la seva experiència professional en l'encreuament entre l'enginyeria, la recerca biomèdica i l'emprenedoria tecnològica.
Converses sobre enginyeria, automoció i oportunitats
La segona part de la jornada estarà dedicada a les Engineering Talks, amb dues converses protagonitzades per enginyeres de diferents perfils professionals.
La primera, titulada Ser enginyera en el món de l'automoció, reunirà tres professionals amb una àmplia trajectòria a Seat i Cupra: Elisabet Agea, Sílvia Díez i Susana Martínez. Les tres conversaran amb estudiants d'enginyeria vinculades a projectes universitaris.
La segona conversa, L'enginyeria com a espai d'oportunitats i transformació, abordarà com consolidar un ecosistema de valor per a les enginyeres i les estudiants. Hi participaran professionals de la recerca, la docència, la indústria, els serveis i la prevenció, entre les quals Núria Batlló, enginyera industrial i projectista d'instal·lacions; Eva Benzal, enginyera química i investigadora d'Eurecat; Lourdes Calvet, enginyera industrial i responsable tècnica de Mutuacat Prevenció; Esther Costa, enginyera industrial i directora d'operacions d'Aigües de Manresa, i Cristina López, enginyera industrial, investigadora doctorant i professora a la UPC.
Un premi per reconèixer trajectòries femenines
Un dels moments centrals de la jornada serà el lliurament del 3r Premi Dona Enginyera, que enguany distingirà una enginyera bagenca amb una destacada trajectòria professional. El reconeixement vol posar en valor la seva contribució a obrir camí per a altres dones i a fer avançar l'enginyeria des de diferents àmbits.
El nom de la guardonada es donarà a conèixer durant l'acte, que comptarà amb representants de les principals institucions del territori. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, serà l'encarregat de donar la benvinguda, mentre que la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero, en farà la cloenda. Per la seva banda, el degà del CETIM i president de la METGEC, Jordi Valiente, farà la presentació de l'esdeveniment.
La celebració de Dona Enginyera a Manresa situa la ciutat com a punt de trobada del talent femení vinculat a la tecnologia, la indústria i la innovació.
Inscripcions obertes
L'assistència a la jornada és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia perquè l'aforament és limitat. Les inscripcions es poden formalitzar al web de Dona Enginyera.
Dona Enginyera és una iniciativa de la METGEC que treballa per donar visibilitat, reconeixement i inspiració a les dones en l'àmbit de l'enginyeria. Aquesta tercera edició compta amb el suport de Caixa Enginyers i la UPC Manresa.