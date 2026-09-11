El Kids&Us Manresa es juga el pas a la final davant el Barça

El Kids&Us Manresa es juga el pas a la final de la quaranta-setena edició de la Lliga Catalana contra el Barça (divendres, 21.00h. Esport3). El partit serà del tot decisiu després que els dos equips hagin derrotat el MoraBanc Andorra. No caldrà fer sumes i restes amb el bàsquet average. Qui guanyi jugarà la final el proper diumenge a les dotze del migdia. Qui perdi quedarà eliminat. El pavelló Catalunya de Tarragona oferirà novament una bona entrada en una competició que és una vegada més un èxit organitzatiu.
L'equip manresà disputa el segon partit del seu grup després de sumar la victòria contra el MoraBanc Andorra en un partit que va tenir una clara línia ascendent. Després d'un primer quart molt fluix, els de Diego Ocampo es van recuperar en un segon quart en què van equilibrar la situació sobretot amb un pas endavant en defensa. A la segona part, la situació es va mantenir equilibrada fins la irrupció d'Hugo Benítez ajudat per altres jugadors com Pierre Oriola, Timmy Allen i Chibuzo Agbo.
Ocampo va quedar molt satisfet de la millora del seu equip durant els quaranta minuts de joc en un partit que tenia més importància que els anteriors al ser ja un partit oficial. La Lliga Catalana és sempre un primer barem que ajuda els equips a preparar la temporada. En el cas del Kids&Us Manresa a la Lliga ACB i l'Eurocup. El gallec va explicar en roda de premsa que han hagut d'explicar als jugadors nous "quina competició juguem aquests dies".
Contra el MoraBanc Andorra van ser baixa Rafa Villar, Gerard Fernández i Lukasz Kolenda. Els dos primers semblen del tot descarats, tot i que no sembla que hagin de trigar massa en tornar a les pistes. Tot i que en el cas de Villar s'hauria de parlar del debut amb la seva nova samarreta. El polonès Kolenda és qui estaria més proper a reaparèixer ja que la seva baixa de dimecres passat es deu només al control de càrregues que es fa a tots els jugadors.
El Barça és l'equip de la Lliga Endesa que més ha canviat respecte la temporada passada. I els canvis han estat a tots els estaments del club, Xevi Pujol ha assumit la direcció tècnica del club blaugrana. Marc Estany s'ha afegit a l'staff que encapçala Aleksander Sekulic i on continua Rafa Martínez. Però on més s'han notat els canvis és a la plantilla de jugadors. Fins a onze cares noves han aterrat enguany al Palau Blaugrana. Agustín Ubal és la cara més coneguda al Bages després del pas de l'uruguaià la temporada passada pel Nou Congost. En el seu debut a la competició, el Barça ha sabut gestionar el partit contra el Morabanc Andorra per endur-se el triomf final per 88-84.
En cas de classificar-se, seria l'onzena final de Lliga Catalana per a l'equip manresà després d'haver guanyat les edicions del 1997, 1999, 2021 i 2025 i haver perdut les del 1996, 1998, 2000, 2023 i 2024.
L'Ilerna Lleida és el primer finalista de la competició després d'haver derrotat l'Asisa Joventut i el Fiatc Girona. El ple de victòria dels lleidatans converteix en intranscendent el duel que jugaran aquest divendres a la tarda gironins i verd-i-negres.