Sant Fruitós de Bages viu un Carnestoltes multitudinari amb rues i música fins a la matinada

Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dissabte el Carnestoltes amb una elevada participació tant en la rua familiar de la tarda com en la programació nocturna adreçada al públic jove. La festa ha omplert els carrers de gresca, disfresses treballades i ambient festiu.
Rua familiar amb música i premis
La jornada va arrencar amb la rua familiar, que va recórrer els carrers del municipi al ritme de la Xaranga Ho Peta fins arribar al pavelló d'esports. Centenars de persones van seguir la cercavila, lluïnt disfresses originals i elaborades. La celebració va continuar amb el concert de La Nit del Canet Kids, que va fer ballar petits i grans en un ambient marcadament familiar.
En acabar el concert es van lliurar els premis del concurs de disfresses. El guardó a la disfressa més elaborada va ser per al grup La Natura és Viva; el premi a la més original, per a La Colla Capsota, i el reconeixement a la millor posada en escena va recaure en Els Pirates del Càmping Freixa.
Nit jove amb cercavila i DJ
A la nit, la celebració va continuar amb la rua jove, amenitzada per la Xaranga Màgic, que també va comptar amb una gran participació. La cercavila va culminar al pavelló municipal, on els santfruitosencs PD Bolleres Místikes i el DJ Creuss van posar música a la festa fins ben entrada la matinada.
La rua jove també tindrà premi a la millor proposta de disfressa. Els joves del servei comunitari, que han col·laborat en l'organització, van fotografiar les caracteritzacions més destacades. Les imatges es publicaran pròximament a l'Instagram de l'Ajuntament i del perfil @nexejove perquè la ciutadania pugui votar la millor proposta.