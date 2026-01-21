El ple de l'Ajuntament de Manresa esmicola i buida la condemna a la intervenció dels EUA a Veneçuela

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha viscut un espectacle d'escorxador i especejament aquest dimecres al matí durant el debat i votació d'una moció de Fem Manresa per condemnar l'operació militar dels EUA a Veneçuela i del segrest del seu president i la seva esposa. La presentació d'una esmena d'última hora, in voice, amb recés inclòs, feta a mà i signada per Junts, el PSC i el grup Nacionalista, i la votació individualitzada dels vuit punts de la proposició, han servit per afegir aigua al vi de la proposta original, desfermar les queixes d'ERC i Fem Manresa, i fer que l'alcalde, Marc Aloy, s'emboliqués diverses vegades amb el recompte de cada votació.
Una moció de condemna a la intervenció dels EUA a Veneçuela
Tal i com ha defensat la regidora Gemma Boix, la moció demanava condemnar l'operació militar dels Estats Units d'Amèrica contra Veneçuela de principis de gener, que ha inclòs bombardejos, el segrest del president Nicolás Maduro i de Cília Flores, i ha provocat desenes de morts entre militars i civils. La candidatura considera que es tracta d'un fet greu que vulnera el dret internacional i que va més enllà de la distància geogràfica.
La formació municipalista ha defensat que rebutjar aquesta ingerència és coherent amb la defensa del dret a l'autodeterminació i la sobirania dels pobles, i ha sostingut que l'actuació dels EUA respon a interessos geopolítics i econòmics, especialment vinculats al control de recursos estratègics com el petroli. En aquest sentit, ha alertat que permetre accions impunes posa en risc la capacitat de qualsevol poble de decidir el seu futur.
Pel que fa als acords, la moció expressava solidaritat amb el poble veneçolà, exigia l'alliberament de Maduro i Flores i denunciava les ingerències dels EUA al Carib. També rebutjava el paper tou amb el conflicte de la Unió Europea, l'OTAN i el govern espanyol, instava la Generalitat a posicionar-s'hi en contra i donava suport a les mobilitzacions i iniciatives en defensa de la pau i d'una sortida democràtica i sobirana per a Veneçuela.
Boix ha assenyalat que aquesta condemna "és independent" a la legitimitat que es vulgui donar al govern de Nicolás Madura i que, precisament per això, la moció evita "explícitament" a fer cap valoració, "ni a favor ni en contra" del règim Chavista del país sud-americà.
Defensa vehement d'ERC i vot dividit dels partits de govern
El grup municipal d'ERC a través del seu portaveu Pol Huguet, ha estat l'única formació del ple que s'ha fet totalment seva la moció de Fem Manresa. "No es tracta de valorar el grau de democràcia de Veneçuela, sinó si és legítima la intervenció exterior sense l'aval de l'ONU en la sobirania d'un país", ha valorat Huguet, que no s'ha estat de recordar que si es tracta d'actuar contra dictadures, "encara ho són més l'Aràbia Saudita o l'Espanya de Franco, i en canvi eren ben amics dels EUA". El portaveu republicà encara ha anat més lluny tot demanant el "boicot a l'oligarquia nord-americana" i "apartar l'extrema dreta" de la centralitat política.
La vehemència d'Huguet no ha estat compartida pels socis de govern d'ERC. Impulsem, com és habitual, ha anunciat la seva abstenció com sempre fa amb les mocions que no són específicament manresanes o bagenques. El PSC, a més a més, ha volgut afegir-hi una esmena de condemna al règim Chavista que, després d'un recés de cinc minuts, ha rebut l'adhesió de Junts i el grup Nacionalista.
Junts i el grup Nacionalista aprofiten la finestra oberta pel PSC
Anteriorment, el grup Nacionalista ja havia demanat la votació "punt per punt" dels acords de la moció de Fem Manresa. Igual que Junts després, un i altre partit han expressat que estaven d'acord amb alguns punts de la proposició, però han insistit en condemnar el règim de Nicolás Maduro i la seva legitimitat com a president del seu país i, com acostuma a ser habitual en el debat de temes internacionals, hi han barrejat altres conflictes de teòric signe contrari com la repressió a l'Iran.
Cap d'ells, però, no ha proposat inicialment introduir una esmena de condemna a l'autarquia Chavista, cosa que sí que ha fet el portaveu del PSC, Anjo Valentí, en el segon torn d'intervencions, davant les queixes d'Huguet i Boix que entenien que no era el motiu de debat de la proposició i que diluïa i justificava la intervenció nord-americana a Veneçuela. En paral·lel, i a micròfon tancat, Boix i Bacardit -de Junts- s'enganxaven fent-se callar mútuament. Davant la nova proposta d'esmena in voice de llarga extensió del PSC, l'alcalde ha aturat el ple per demanar-li per escrit: "no decidiré al meu vot de condemna si no està per escrit".
Els regidors han tingut cinc minuts per parlar-ho en un apart i han tornat a ple amb una nova majoria formada pel PSC, Junts i grup Nacionalista, que han pogut capgirar el sentit de la moció original imposant una condemna al règim de Nicolás Maduro que suavitza la intervenció imperialista de Donald Trump.
La nova majoria també aprova l'actuació el govern espanyol, de la UE i de l'OTAN
Aquesta mateixa majoria també ha permès rebutjar el punt de condemna a la poca fermesa del govern espanyol la UE i l'OTAN avant del conflicte. La resta d'acords de la moció han estat aprovats amb majories diferents cadascun d'ells, que sumat al xivarri i a la poca atenció en alguns moments dels regidors, han portat l'alcalde Aloy a descomptar-se en alguna ocasió i a haver de demanar ordre a la sala.