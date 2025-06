Tres anys després que el ple de l'Ajuntament de Manresa aprovés la construcció d'una pista poliesportiva i un camp de voleibol al solar de l'antiga Pista Castell, la proposta continua encallada. Aquesta setmana, el grup municipal de Fem Manresa ha tornat a posar la qüestió sobre la taula i ha acusat l'equip de govern de no complir amb els compromisos adquirits. La formació de l'oposició considera que es perd una oportunitat clau per dotar el centre de la ciutat d'un espai esportiu obert i accessible.

La proposta va ser aprovada al ple del juny del 2022, arran d'una moció presentada per Fem Manresa a petició del Club Esportiu Popular. Hi van votar a favor ERC, Junts, Ciutadans, el regidor no adscrit Miguel Cerezo i el mateix grup impulsor. El PSC es va abstenir. Tot i això, el projecte mai no s'ha materialitzat i des de Fem Manresa denuncien que l'espai continua buit des que la històrica Pista Castell va desaparèixer l'any 2015.

Un espai esportiu obert i al centre

El text aprovat el 2022 contemplava la instal·lació d'una pista de futbol i bàsquet i un camp de voleibol, així com la inclusió d'una partida pressupostària per fer realitat el projecte al llarg del 2023. Cap d'aquestes accions s'ha dut a terme. Segons Fem Manresa, això posa en evidència una "manca de voluntat política" per part de l'actual govern municipal.

El grup opositor denuncia que es manté un solar en desús al centre de Manresa, en un barri que no disposa d'equipaments esportius oberts, mentre l'Ajuntament presumeix de capitalitat esportiva. En aquest sentit, critiquen la contradicció que, en el marc de la distinció de Manresa com a Ciutat Europea de l'Esport 2024, no s'hagi prioritzat un projecte aprovat pel ple que encaixaria plenament amb aquesta declaració institucional.

Arguments del govern: cost i provisionalitat

Segons explica Fem Manresa, el govern ha expressat dues justificacions per no haver avançat en la construcció de les pistes. La primera fa referència a l'elevat cost que suposaria consolidar un dels murs del solar per evitar despreniments. El mateix govern hauria quantificat aquesta intervenció en 125.000 euros.

Des de Fem Manresa consideren que aquesta xifra és assumible dins del pressupost municipal, que actualment supera els 135 milions d'euros. "Representa el 0,09% del pressupost total", remarquen, "i és una inversió molt menor a la que s'ha destinat en altres projectes, també esportius, dins del municipi".

El segon argument és la provisionalitat de les pistes, ja que segons el govern hi ha pendent un projecte integral per al conjunt del Parc de Puigterrà, del qual forma part el solar. Des de l'oposició, però, es denuncia que aquesta proposta no s'ha concretat en cap moment i que es tracta d'un plantejament genèric que porta una dècada encallat.

Fem Manresa anuncia una nova moció al ple

Amb l'objectiu de reactivar el debat i pressionar perquè es compleixi allò que va aprovar el mateix ple municipal, Fem Manresa ha anunciat que presentarà una nova moció al ple del mes de juny. Volen que el govern municipal torni a comprometre's públicament amb el projecte i que, aquest cop sí, se'n planifiqui l'execució.

La formació considera que l'esport ha de tenir un paper central en la construcció de comunitat, la cohesió social i la salut pública, i que cal multiplicar els espais de lliure accés per a la pràctica esportiva. Per això insisteixen que la proposta no només és viable "sinó urgent".

Crítica per l'actuació policial

Fem Manresa ha criticat també l'actitud del govern davant la pràctica esportiva espontània en espais públics. Com a exemple, denuncien que la policia local hagi fet advertències a infants que jugaven a pilota a la plaça Simeó Selga, a només cent metres del solar de la Pista Castell. "No poden renyar nens i nenes per jugar a pilota al carrer mentre abandonen un espai apte per fer-ho", lamenten.

Amb aquest argument, reforcen la idea que cal passar a l'acció: "És lamentable que, un altre cop, es vulguin abandonar en un calaix els acords aprovats pel ple municipal".

Una reivindicació amb anys d'història

La petició de convertir l'antic espai de la Pista Castell en una zona esportiva no és nova. Des que es va desmuntar la instal·lació original, el solar ha estat objecte de diverses propostes ciutadanes. El Club Esportiu Popular, entitat impulsora de la moció de 2022, manté la reivindicació viva i ha continuat reclamant que es doti el barri de pistes obertes, gratuïtes i dignes, al marge de les instal·lacions tancades i de pagament que hi ha a altres punts de la ciutat.