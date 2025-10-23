De la ZBE a la «pujada d'impostos»: la marxa lenta que no arrenca a Manresa

Marxa lenta "contra la ZBE, la inseguretat i la pujada d'impostos". Un grupuscle d'escindits de la plataforma contra la zona de baixes emissions (ZBE) a Manresa, molt proper a l'entorn de Vox, vol mantenir la lluita contra la nova ZBE, la que es limitarà, gairebé, a zones per a vianants del centre de la ciutat, però no acaba de sortir-se'n.
Repetint el model de la plataforma matriu, que va fer tres marxes lentes contra la primera proposta de ZBE i que va aconseguir -juntament amb altres variables- fer rectificar el govern municipal, els escindits van convocar el passat 11 d'octubre una altra marxa lenta de vehicles contra la nova ZBE, també sortint des de davant del Lidl, en la que hi van participar set persones, una de les quals la regidora del partit d'extrema dreta espanyolista Inmaculada Cervilla.
Davant del fracàs de la convocatòria, els organitzadors han decidit ampliar-la amb altres reivindicacions i tornar a fer una crida per al 13 de desembre, a les 4 de la tarda, sortint, també, des del Lidl del polígon dels Dolors. En aquest cas, però, a banda de fer la marxa lenta contra la nova proposta de ZBE, ho han ampliat a "la inseguretat" i a "la pujada d'impostos".
La plataforma original contrària a la primera proposta de ZBE s'ha desmarcat d'aquestes dues convocatòries.
Ni inseguretat ni pujada d'impostos
Es dona el cas, però, que igual que la ZBE s'ha reduït a la mínima expressió legal possible, la inseguretat greu a Manresa es troba en els nivells més baixos des de la pandèmia, i que les ordenances fiscals municipals per a 2026, aprovades aquest mateix ple d'octubre, contemplen un augment ponderat de poc més d'un 2,5% respecte al 2025, substancialment per sota de la previsió de pujada de l'IPC per al mateix període, que serà del 2,9%.
Veurem si en aquesta nova convocatòria de marxa lenta de vehicles s'hi suma algú més aprofitant l'ampliació de l'oferta a la crida o, per contra, continuen essent els mateixos set que es van "mobilitzar" en la primera crida.