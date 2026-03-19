Les formatgeries del Bages brillen al Fòrum del formatge artesà català

Les formatgeries del Bages han tingut un paper destacat en la tercera edició del Fòrum del formatge artesà català Formatgem, celebrat aquest cap de setmana a Girona. L'esdeveniment, organitzat per ACREFA, ha reunit 36 formatgeries d'arreu del país i ha posat en valor la qualitat del formatge artesà català.
Un concurs amb gran protagonisme bagenc
Un dels moments centrals del cap de setmana ha estat el tercer concurs de formatges, amb un total de 132 productes inscrits en 17 categories. En aquest context, les formatgeries bagenques han aconseguit un palmarès destacat que evidencia la seva consolidació dins el sector.
La formatgeria Cal Músic, liderada per la Lourdes i el Martí, ha obtingut dos ors en les categories de pasta tova d'ovella i de cabra amb els formatges Tou del Mujal. També ha brillat la Formatgeria Gavarresa, amb dos ors -pel Dall (pasta tova de vaca) i el Cendrat (làctica de vaca)— i una plata pel Falçó en la categoria de làctica de cabra.
El palmarès bagenc es completa amb la Cal Cantaré, que ha estat una de les grans protagonistes amb quatre guardons: dos ors -pel Timbaler (làctica d'ovella) i el Teia (pasta cuita d'ovella)- i dos bronzes pel Mató i el Bruc.
Qualitat, territori i tradició
Els resultats obtinguts per les formatgeries del Bages reflecteixen la feina constant, la innovació i el respecte per la tradició que caracteritzen el sector. La seva presència al podi en diverses categories confirma el bon moment que viu la producció artesana a la comarca i el seu reconeixement creixent dins l'àmbit català.
Un cap de setmana ple d'activitats
Més enllà del concurs, el Fòrum Formatgem ha ofert un ampli programa d'activitats amb tastos, xerrades i propostes familiars, consolidant-se com una cita de referència per al sector i per al públic general.
En el marc de l'esdeveniment, també s'ha presentat la taula d'equivalències Formatges d'aquí mirant els d'allà, una iniciativa que vol donar visibilitat als formatges catalans com a alternativa als productes internacionals habituals a la cuina.