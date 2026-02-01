Impulsen una recollida de signatures perquè Joan Morros rebi la Creu de Sant Jordi

Ha començat una recollida de signatures per demanar a la Generalitat de Catalunya que concedeixi la Creu de Sant Jordi a Joan Morros i Torné, activista cultural manresà amb una llarga trajectòria al servei de la cultura, l'educació i la cohesió social. La iniciativa defensa que Morros és mereixedor d'una de les màximes distincions del país pels seus mèrits personals i professionals i pel seu paper determinant en la construcció d'un teixit cultural viu i col·laboratiu.
Un referent del teixit cultural manresà
Els promotors de la petició destaquen que Joan Morros ha estat un pilar fonamental en la creació i consolidació d'iniciatives culturals que han deixat una empremta profunda a Manresa i al conjunt del país. La seva tasca ha contribuït a entendre la cultura no només com una expressió artística, sinó com un vincle comunitari capaç de generar identitat, participació i cohesió social.
Segons el manifest de suport, la seva dedicació incansable l'ha convertit en "un veritable arquitecte d'una comunitat dinàmica i cohesionada", amb el reconeixement i l'estima de totes les persones que han compartit projectes amb ell al llarg dels anys.
Una trajectòria marcada pel compromís cívic
Joan Morros Torné va néixer a Manresa el 3 de febrer de 1954. Enginyer tècnic de Telecomunicacions i llicenciat en Psicologia i Pedagogia, ha estat professor de secundària durant 37 anys i catedràtic d'Animació Sociocultural a l'Institut Guillem Catà. La seva vinculació amb l'educació ha anat sempre lligada a una mirada crítica i transformadora.
Des de ben jove, Morros s'ha implicat en la creació d'entitats culturals de gran impacte. El 1977 va participar en la fundació de Rialles de Manresa, dedicada als espectacles infantils, i el 1981 va impulsar l'Associació Cultural Tabola, centrada en l'activitat juvenil. El 1986, juntament amb col·laboradors de Tabola, va fundar l'Associació Cultural Bloc.
El Kursaal, una fita col·lectiva
Entre els projectes més emblemàtics hi ha la fundació de la revista El Pou de la Gallina, l'any 1987, i de l'Associació Cultural El Galliner, creada el 1995. Aquesta entitat va liderar la mobilització ciutadana per recuperar el Teatre Kursaal, un objectiu que es va fer realitat onze anys després. Joan Morros n'ha estat el coordinador des dels inicis, esdevenint una figura clau en la recuperació d'un dels principals equipaments culturals del país.
Reconeixements i nova petició
Compromès també amb la reflexió pedagògica, el 2012 va participar en la creació del col·lectiu Una altra Educació és possible, dedicat a promoure el debat sobre el model educatiu. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diversos reconeixements, com el Premi Bages de Cultura (2013), haver estat pregoner de la Festa de la Llum (2019) o, més recentment, la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural (2025).
Ara, la recollida de signatures vol culminar aquest recorregut amb la concessió de la Creu de Sant Jordi, com a reconeixement a una vida dedicada a la cultura, l'educació i el compromís amb la comunitat.