Cererols homenatja Magí Fàbrega en l'acte central de l'Any dedicat al jurista surienc

Cererols ha estat l'escenari de l'acte central de l'Any Magí Fàbrega, la commemoració impulsada per l'Ajuntament de Súria coincidint amb el centenari de la mort d'aquest destacat jurista, advocat i catedràtic surienc. La jornada va servir per recordar la seva trajectòria i els seus vincles amb el nucli on va néixer, amb el descobriment d'una placa commemorativa i un programa d'actes institucionals, culturals i musicals.
Cererols reivindica la figura de Magí Fàbrega
L'entorn de Cererols va acollir diumenge passat l'acte central de l'Any Magí Fàbrega, una commemoració que al llarg d'aquest 2026 recorda la figura d'aquest jurista, advocat i catedràtic nascut a Súria, coincidint amb el centenari de la seva mort. La jornada va culminar amb el descobriment d'una placa commemorativa que deixarà constància permanent d'aquesta efemèride.
Magí Fàbrega i Cortès (Súria, 1855 - Barcelona, 1926) va néixer a la masia de Cal Fàbrega de Cererols i, des de l'any 1929, dona nom a un carrer del centre de la vila. Tot i que va desenvolupar la major part de la seva trajectòria professional fora de Súria, durant l'acte es va posar en relleu que sempre va mantenir una estreta vinculació amb el seu lloc d'origen i que hi tornava sovint per visitar la casa familiar i el seu entorn.
Descobriment d'una placa commemorativa
La jornada va començar amb la benvinguda institucional de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, que va destacar la necessitat de mantenir viu el record de les persones que han contribuït a la història del municipi i va remarcar la importància de "recuperar" i preservar la memòria dels seus fills més il·lustres.
Posteriorment es va celebrar una taula rodona dedicada al context familiar, històric i social de Magí Fàbrega. Hi van intervenir Montserrat Fàbrega, vinculada familiarment amb el jurista; el representant de l'Associació d'Amics i Veïns de Cererols, Àngel Barat, i el regidor de Cultura i Turisme de Súria, Albert Fàbrega, que van aprofundir en la trajectòria personal i professional del protagonista de la commemoració i en la seva relació amb Cererols.
Un dels moments més destacats de la jornada va ser el descobriment de la placa commemorativa, situada a l'entorn de l'església de Santa Maria de Cererols. L'acte va anar a càrrec de Josep Fàbrega, en representació de la família, i de l'alcalde Albert Coberó, amb la presència d'altres membres de la corporació municipal.
La música també protagonitza la commemoració
La música va tenir un paper destacat en aquesta celebració. La Societat Coral La Llanterna, dirigida per Montserrat Fàbrega, i la Coral Sòrissons de l'Escola Municipal de Música, sota la direcció de Montserrat Vinadé, van oferir diferents interpretacions al llarg de l'acte.
Les dues formacions van cloure conjuntament la seva participació amb la interpretació de la sardana Súria i d'El Cant del Poble, posant el punt final a una jornada de record i homenatge.
Una commemoració que s'allarga durant tot el 2026
L'Any Magí Fàbrega és una iniciativa impulsada per les àrees d'Alcaldia i Cultura de l'Ajuntament de Súria i per l'Associació d'Amics i Veïns de Cererols, amb el suport de la família Fàbrega i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
La commemoració es va iniciar el passat mes de gener amb la inauguració de l'exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat, instal·lada a Cal Balaguer del Porxo fins al mes d'abril. Posteriorment, la visita patrimonial organitzada durant la Festa de Sant Sebastià també va dedicar el seu recorregut als espais de Cererols vinculats a la infantesa del jurista.
L'acte celebrat aquest cap de setmana representa el punt central d'un programa que té com a objectiu reivindicar el llegat d'una de les figures més destacades de la història contemporània de Súria i reforçar el coneixement del patrimoni històric i cultural del municipi entre la ciutadania.