La visita patrimonial de Sant Sebastià posa en valor el llegat vital de Magí Fàbrega a Cererols

El nucli de Cererols ha estat aquest diumenge l'escenari de la visita patrimonial de la Festa de Sant Sebastià de Súria, una activitat dedicada a recordar l'entorn vital de Magí Fàbrega i Cortès en el marc del centenari de la seva mort. L'acte ha permès descobrir els indrets que van marcar la infantesa d'aquest surienc il·lustre i posar en valor el patrimoni històric del nucli.
Un recorregut pels orígens de Magí Fàbrega
Una trentena de persones han participat en la visita, guiada pel regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega. El recorregut ha inclòs espais emblemàtics com l'antiga sagrera de l'Església de Cererols, la masia de Cal Fàbrega -lloc de naixement del jurista-, el camp Colomer i la vinya del Cendra, tots ells vinculats a la vida quotidiana del Cererols del segle XIX.
Durant l'itinerari, el guia ha destacat l'interès patrimonial del nucli com a exemple de l'evolució dels masos medievals i de la vida pagesa, així com el bon estat de conservació dels seus elements històrics.
Un surienc al capdavant de la Universitat de Barcelona
Magí Fàbrega (1855-1926) va ser advocat, jurista i catedràtic de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, institució on també va exercir com a degà, vicerector i rector en funcions. La vila de Súria li va dedicar un carrer l'any 1929 en reconeixement a la seva trajectòria.
La commemoració del centenari va començar el 24 de gener amb la inauguració de l'exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat, que es pot visitar fins al 6 d'abril a la sala Cal Balaguer del Porxo. La visita patrimonial ha tancat el programa de la Festa de Sant Sebastià, juntament amb les darreres representacions teatrals al Foment Cultural.